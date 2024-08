„Případ Znojma v minulé sezóně ukázal, že vstup do soutěže je hodně důležitý a my na něj chceme být co nejlépe připravení. Rozhodli jsme se pro dva zkušené brankáře,“ vysvětluje trenér a sportovní manažer Martin Pešout, proč Richard Běhula a Martin Altrichter začnou sezónu v jiných klubech.

„Běhula i Altrichter jsou mladí perspektivní brankáři, se kterými do budoucna určitě počítáme, ale vstup do Maxa ligy chceme postavit v brance na zkušenostech. Běhula bude dělat jedničku v jednom z okolních druholigových klubů a budeme ho moct využít v případě potřeba v rámci střídavých startů. U Altrichtera jsme využili nabídku jednoho extraligového klubu, takže začne hostováním ve stejné soutěži, kterou budeme hrát my, a bude ji pravidelně chytat,“ doplňuje šéf sportovního úseku podrobnosti.

V defenzivě skončil slovinský zadák Matěj Petretič, jenž zapsal jediný start, od mužstva se odpojil také Ondřej Baláž, který se dle domluvy vrátil do Litvínova, odkud může za Piráty naskočit v mistrovských zápasech. Útočník Jakub Bednařík ve dvou startech jednou skóroval, ovšem nakonec zvolil odchod do zahraničí. „Všichni ostatní hráči v tuhle chvíli zůstávají s týmem, abychom mohli reagovat na případné zdravotní komplikace,“ avizuje Martin Pešout a vrací se do loňské přípravy, během níž se při moravském výjezdu zranil Richard Běhula.

Dobrou zprávou je, že František Lukeš už může zasáhnout do přípravbných duelů. Klíčové vyšetření zkušeného křídelníka dopadlo dobře, lékaři posvětili plné zatížení v zápasech. „Franta s námi od začátku normálně trénuje na ledě. Počítáme, že by nastoupil už proti Kazachsatánu, pokud se na to on sám bude cítit,“ uzavírá první muž chomutovské střídačky.

(kult, vev)