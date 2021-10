„Hodnotí se mi to velmi těžko, určitě rozhodla zkušenost chomutovských hráčů. Dali jsme do toho srdíčko, ale po pátém až šestém gólu jsme se na víc nezmohli,“ dodal klášterecký David Suk.

„Začátek byl z naší strany trochu vlažnější a hned jsme dostali gól, ale bylo důležité, že jsme vzápětí dali góly. Potom už jsme hráli naši hru, co chceme. Kvalita byla vidět a máme natrénováno, takže to byl dobrý zápas,“ řekl chomutovský kouč Petr Martínek.

Klášterečtí Tygři začali dobře a dostali se dokonce do vedení. Poté ale přišel koncert chomutovských hokejistů, kteří i v druhém domácím zápase dali nad deset branek, čímž pokřtili bílou sadou dresů, kterou v premiérovém mistrovském souboji s Kláštereckými oblékli vůbec poprvé v krajské lize. Patrik Huňady dal hattrick.

