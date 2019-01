Chomutov – Jedny Finy udolali v nájezdech, na druhé už nestačili. Sobotní zápas Pirátů proti Jyväskylä začal bleskovým nástupem hostů, který chomutovští hráči nezachytili a především už nestačili dohnat.

Lubomír Bartečko se tlačí před bránu soupeře. | Foto: Miroslav Rada

Již po dvaceti vteřinách se finský tým ujal vedení zásluhou Maxe Värna, o minutu později už to bylo o dva góly. Ramzi Abid přesnou střelou mezi Kostúrovo betony využil přesilovku.V 11. minutě soupeři zvýšili na 3:0 a bůhví, jestli by to neskončilo větším debaklem, kdyby Kämpf hned v následující minutě nesnížil alespoň na 1:3.



„Ze začátku zápasu jsme byli duchem ještě v kabině," komentoval to po zápase pro klubový web trenér Pirátů Jiří Čelanský. „Nachystaní na soupeře jsme byli, ovšem začátek vážně poznamenal zbytek utkání, kdy jsme museli pouze dotahovat, což je proti takovému týmu těžké."



Těžké to opravdu bylo. Zvlášť, když ve druhé třetině Finové přidali ještě další dva góly (ve 22. minutě Abid a ve 40. Auvitu), zatímco u Pirátů zůstala svítit jednička. Zato trestná lavice se znovu plnila více, než by se trenérům líbilo. Po druhé třetině byl stav 1:5.



Ve třetím dějství ještě vykřesal jiskřičku naděje Hruška, který dvěma góly snížil na 3:5. To bylo ale vše, závěrečná power play znamenala jen šestý gól do branky Pirátů, tentokrát už prázdné.



Páteční vydřená výhra proti KalPě Kuopio tak zůstává společně s výhrou nad Vídní jediným zeleným zápisem ve výsledkové listině letošní přípravy Pirátů. Ti už myslí hlavně na začátek extraligy. „Moc si z toho neděláme. Jsou tu kvalitní soupeři, evropská špička, z těch zápasů se můžeme jedině ponaučit. Hlavně musíme zvládnout start do sezóny," nechal se slyšet útočník Radek Hruška.



Další domácí zápas bude pro Piráty už extraligový. V sobotu 15. září přivítají Spartu Praha.