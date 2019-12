Špičkové zápasy mají za sebou zástupci Chomutovska v hokejové Chance lize. Piráti zajížděli na led lídra z Českých Budějovic, kterého přemohli 5:2. Kanonádu pak sledovali fanoušci na stadionu Kadaně, kam v rámci severočeského derby dorazilo Ústí nad Labem a schytalo nepříjemný debakl 9:4.

Kadaň tvrdě knokautovala Ústí nad Labem. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

„Po utkání proti Ústí nad Labem je to pro mě pozitivní hodnocení. Do první třetiny jsme nastoupili dobře, za záda ústeckého gólmana jsme poslali tři přesné trefy. Ke konci jsme pak ale dostali trochu laciný gól v oslabení kvůli špatnému pokrytí. V prostřední části jsme si mysleli, že už budeme hrát jen dopředu a úplně jsme přestali bránit. Když jsme gól vsítili, vzápětí jsme inkasovali. To byla z naší strany chyba a laxnější přístup. Všechno jsme si v kabině řekli a do třetí dvacetiminutovky jsme už vstoupili zodpovědně a vstřelili tři branky. Ta první byla hned na úvodu té poslední periody, kdy jsme využili přesilovou hru a odskočili soupeři o tři góly. To si myslím, že rozhodlo. Následně jsme vítězství ubránili. Bez inkasování jsme zvládli i dvě přesilové hry pět na tři. Kluci to výborně sehráli. Skoro každý zápas jsme teď měli oslabení pět na tři a musím říct, že nám to jde pomalu lépe jak pět na čtyři. Vždy to tam výborně pokryjeme, cloníme střely. Soupeře jsme ani moc nepustili do výrazných šancí. Dokonce jsme při vlastním oslabení ujížděli a měli jsme šancí vsítit gól. Velká gratulace klukům a jen tak dál!" hodnotil vysokou výhru v derby trenér Kadaně Tomáš Hamara.