Chomutov – Po několika slibných výsledcích se Pirátům charitativní utkání pro nemocnici nevydařilo. Sice šli jako první do vedení, ale Boleslav v závěru třetiny vyrovnala. Zápas tak rozhodla druhá třetina, kdy vyšli domácí naprázdno a inkasovali tři góly. V poslední části ještě Chomutov zlepšenou hrou vykřesal naději, ale Boleslav si už výhru vzít nedala.

Pirátům (v bílých dresech) se zápas pro nemocnici nevydařil. | Foto: Deník/Miroslav Rada

Zápas začal oboustranně opatrně. Po pěti minutách si jako první vytvořili nebezpečnou situaci domácí. Brett Flemming se snažil z pravé strany překonat hostujícího gólmana a jeho střela propadla až k zadní tyči, kde byl připravený Pavel Klhůfek. Ten už měl snadnou práci, když doklepl kotouč do odkryté branky a dostal domácí do vedení. Piráti po první brance ožili a vytvořili si mírnou převahu. Měli více ze hry a byl častěji u kotouče. Přesto to byli hosté, kterým nepodařilo tři minuty před koncem první tetiny vyrovnat. Zasloužil se o to Ondřej Dlapa, který v sedmnácté minutě hned po vhazování propálil domácího gólmana Justina Peterse. První třetina tak skončila nerozhodně 1:1.

Boleslav jde do trháku

Do druhé třetiny lépe vstoupili hosté. Už ve 22. minutě strhli vedení na svou stranu. Boleslav nahodila kotouč na chomutovského gólmana, kterého z dorážky překonal Pavel Musil. Následovala přesilovka domácích, ale ti jí nevyužili, naopak, po šesti minutách opět udeřili hosté. Pavel Musil si najel na pravou stranu a tvrdě vystřelil. Mířil přesně a překonal tak potřetí domácího gólmana. Poté začala hostující skupina fanoušků skandovat „ještě jeden“ a boleslavští hráči je vyslyšeli. Konkrétně to byl David Šťastný, který ani ne po minutě přidal čtvrtý gól. Druhou třetinu tak Piráti prohráli 0:3.

Jiskřička naděje

Piráti vstoupili do třetí části s jasným cílem, korigovat nepříznivý stav, a to se jim také hned ve druhé minutě podařilo. Domácí sice nevyužili další úvodní přesilovku, ale hned po jejím skončení se do střelecké listiny zapsal Marek Tomica. Poté domácí viditelně přidali a tlačili se před branku hostů. Dlouho se jim dát další gól nedařilo, až to nakonec vyšlo v 55. minutě. Tomáš Svoboda našel nahrávkou v mezikruží Bohumila Janka a ten trefil odkrytou branku. Chomutovská naděje na zvrat utkání však netrvala dlouho. Už po necelých dvou minutách šla Boleslav opět do dvougólového vedení. Lukáš Žejdl se dostal po nastřelení Flemmingem k puku a tváří v tvář prostřelil chomutovského gólmana. Víc gólů už bezmála vyprodaná Rocket aréna neviděla a tak si Boleslav z Chomutova odvezla všechny tři body.

Piráti Chomutov – BK Mladá Boleslav 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Klhůfek (Flemming), 42. Tomica (Raška, Duda), 55. Jank (T. Svoboda) – 17. Dlapa (Najman, P. Musil), 22. P. Musil (Hrdinka, Látal), 28. P. Musil (Najman, Látal), 29. Šťastný (Žejdl), 57. Žejdl.

Diváci: 4 651

Piráti Chomutov: Peters (Pavlát) – Flemming, Jank, Knot, Antropov, Trefný, Dietz, Buchtela – T. Svoboda, V. Růžička, Marjamäki – J. Stránský, Sklenář, Raška – Duda, Vantuch, Tomica – Klhůfek, Huml, Koblasa.

BK Mladá Boleslav: Krošelj (Kantor) – Němeček, Bernad, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Kurka – Vondrka, Klepiš, Skalický – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Najman, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal.

Rozhodčí: Pavlovič, Hejduk – Gerát, Hynek.

Ohlasy po utkání:

Miloslav Hořava, trenér BK Mladá Boleslav: Jsem moc rád, že jsme získali tři body, ale zápas jako takový se mi nelíbil. My jsme v něm udělali strašně moc chyb, ale takových hrozných propadnutí. Zaplať pánbůh, nám tam ve druhé třetině spadly tři střely, a dostali jsme se do vedení. Nakonec jsme to vítězství ubránili, ale opravdu až na poslední chvíli. Ten zápas mohl klidně skončit remízou, nebo jsme ho mohli klidně prohrát.

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: První třetina byla z naší strany velice dobrá. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Podařilo se nám jít rychle do vedení. Bohužel škoda že jsme inkasovali trochu lacinou branku na 1.1, když jsme si špatně přebrali hráče po buly. Škoda že ta třetina skončila 1:1, protože jsme tam šance měli. Druhá třetina nás ale stála zápas, protože jsme dostali tři rychlé slepené góly. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že s tím chceme něco udělat. Nechtěli jsme to odevzdat zadarmo. Musíme před našimi hráči smeknout, protože jsme hned dokázali vsítit branku, což nás nakoplo a byl nás plný led. Škoda že jsme ty šance nevyužili, protože jsme na to jednoznačně mněli. Mohli jsme to dotáhnout až do remízového stavu. Bod bychom si určitě zasloužili, ale Boleslav nás potrestala, když dokázala využít naší chybičku a proto vyhrála.