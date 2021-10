Hokejoví Piráti z Chomutova projeli první čtvrtinou krajské ligy bez porážky, vykradli také Roudnici nad Labem, kde opět nadělovali dvouciferně, když si domácí podali 10:5.

Chomutovský kouč Petr Martínek. | Foto: Deník/Roman Dušek

„Neodehráli jsme moc dobré utkání. Dvě třetiny jsme vůbec nebruslili, domácí podali velice sympatický výkon. Byli lepší v pohybu, hráli do těla a my jsme s tím měli problémy. Nejspíše rozhodla naše zkušenost, ale od nás to byl špatný výkon,“ hodnotil chomutovský trenér Petr Martínek.