Piráti zabojovali. V Pardubicích urvali výhru a ještě živí naději

Pardubice - Piráti měli nůž na krku. Po výhře Karlových Varů v Litvínově 6:3 museli v neděli porazit Pardubice. Jinak by si to sypali rovnou do baráže.

Chomutovští hokejisté se stále upínají k tomu, že se jim podaří vyhnout baráži. | Foto: Roman Dušek

Hokejisté Chomutova ale tlak ustáli a na ledě posledního vyhráli 7:4. Od Karlových Varů a záchrany je tak dělí šest bodů. Chomutov na třetí pokus vybojoval první výhru v play-out hlavně díky povedené druhé třetině, ve které nasázel pět gólů a domácím odskočil na 6:1. Pak už to s odřenýma ušima dotáhli. HC DYNAMO PARDUBICE – PIRÁTI CHOMUTOV 4:7 (1:1, 0:5, 3:1) Branky a nahrávky: 5. J. Kloz (Poulíček, Perret), 50. J. Kloz (Eklund, Ihnačák), 51. Mandát (J. Kloz, Schaus), 52. Budík (TS) – 1. Jank (Koblasa, Duda), 21. Koblasa (V. Růžička, Jank), 23. Chlán (Ma. Svoboda, Flemming), 25. Flemming, 32. V. Růžička (Duda), 37. Raška I (Ma. Svoboda, Štich), 59. Duda (V. Růžička). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík – Hanzlík, Tošenovjan. Vyloučení: 3:5, navíc Ihnačák (Pardubice) 10 minut. Využití: 0:1. Diváci: 3 115. HC Dynamo Pardubice: Kacetl (25. Klouček) – Cardwell, Eklund, Schaus, J. Zdráhal, Porseland, Budík, Nedbal – P. Sýkora, Ihnačák, M. Kratochvil – Hovorka, Marosz, Rolinek – L. Horký, Mandát, Machala – J. Kloz, Poulíček, Perret. Trenéři: Lubina, Král a Čáslava. Piráti Chomutov: Peters – Jank, Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, Štich – Koblasa, V. Růžička, Duda – Sklenář, Huml, Klhůfek – Tomica, Vantuch, J. Stránský – J. Havel, Raška, Matyáš Svoboda – Chlán. Trenéři: Růžička, Martínek a Šťastný.

Autor: Pavel Mikeš, Václav Veverka