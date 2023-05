Piráti z Chomutova staví postupovou armádu. Další stanice? Chance liga!

Jednu jistotu chomutovští hokejisté před další sezonou už dávno mají – fanoušci, kteří jim v celém ročníku mačkali palce, jsou dávno prvoligoví. Skvělé návštěvy a atmosféra to jen potvrdily. Teď se budou snažit Piráti vybojovat i prvoligovou soutěž. To je jasným cílem Chomutova do dalšího ročníku druhé ligy!

Atmosféra v ROCKNET aréně při posledním zápase play off se Znojmem. | Video: Deník/Václav Veverka