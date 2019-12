Prvoligoví hokejisté Kadaně ukázali, že i oni jsou schopní soupeři nadělit nepopulárního bůra. Přesvědčili se o tom hosté z Benátek nad Jizerou, kteří na kadaňském stadionu prohráli 4:5.

„Od první dvacetiminutovky jsme začali tak, jak jsme si přesně řekli. Sice nás potkalo několik zbytečných vyloučení, ale ustáli jsme je. Po parádní akci jsme vsítili gól na 1:0. Co se týče druhého dějství, tak to dle mého názoru rozhodlo. Díky častému vylučování soupeře jsme využili přesilových her, což nás dostalo na koně. Ke konci jsme naopak byli několikrát na trestné lavici my. Asi dvě minuty jsme hráli ve třech hráčích, ale parádně jsme tlak soupeře ubránili. Následně jsme se zatáhli, nechtěli jsme hrát a pouze bránit. Naší vinou a pasivitou jsme duel nakonec ještě zdramatizovali. V konečném závěru kluci odvedli parádní práci, utkání odbojovali, tudíž velká gratulace a velký dík za bojovnost," řekl domácí trenér Tomáš Hamara.