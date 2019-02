Havlíčkův Brod, Chomutov – Piráti vezou z Havlíčkova Brodu tři body. Tři cenné body, protože do Brodu se pro vítězství jen tak nejezdí.

Hned v úvodních vteřinách mohla padnout branka, jenže Kraft z bezprostřední blízkosti brodské branky minul. Piráty to ovšem tolik mrzet nemuselo, protože do vedení se dostali na začátku 6. minutě. Při doznívajícím Pavlíkově vyloučení vypálil od modré Havíř, a Kraft z dorážky dostal puk do domácí sítě – 0:1. Domácí se dostali do vážnější situace až v závěru úvodního dějství, ale s přečíslením tři proti jednomu nenaložili vůbec dobře.

Na rozdíl od první části do té druhé vstoupili lépe domácí, ale znovu udeřili Piráti. Ve 35. minutě dorazil puk v přesilovce do sítě Hřebejk a bylo to 0:2. Nástup do třetí části opět patřil Chomutovu, který už potřetí udeřil v přesilové hře, další dorážku nasměroval do sítě Seman – 0:3.

Rebelové se v závěru dočkali alespoň čestného úspěchu, v 56. minutě úspěšně zakončil přečíslení Štěpánek, závěrečná power play už nebyla úspěšná.

Ohlasy po utkání

Jan Votruba (Chomutov): Když jsem se dneska díval na výsledky Havlíčkova Brodu, tak jsem viděl, že doma v poslední době prakticky neprohrál. Snad leda s Třebíčí po samostatných nájezdech. Proto jsme sem taky jeli s určitým respektem a jsme moc rádi, že si odsud nakonec odvážíme všechny tři body.

Karel Dvořák (Havlíčkův Brod): Rozhodly přesilové hry - my jsme nějaké měli, ale neproměnili je, naopak soupeř se v nich trefil. Řekl bych, že na naše mužstvo trochu dolehla únava. Přeci jen to byl už nějaký sedmý zápas v patnácti dnech a na nasazení to bylo znát. Útok se nám trochu rozhodil, protože Venca Meidl nemohl nastoupit ze zdravotních důvodů a hosté přesvědčili, proč jsou tam, kde jsou. Díky perfektní obraně nás nepustili k ničemu a já jim můžu k vítězství jenom poblahopřát.





Havlíčkův Brod - Chomutov 1 : 3

Branky a nahrávky: 56. Štěpánek (Semorád) – 6. Kraft (Havíř), 35. Hřebejk (Pulpán, Kraft), 42. Seman (Hafenrichter, Ondřej). Rozhodčí: Hejduk – Šperl, Jílek. Vyloučení: 8:10, navíc Němec (Havlíčkův Brod) 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:3. Diváci: 1 045. Třetiny: 0:1, 0:1, 1:1.