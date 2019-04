Oba týmy vstoupily do utkání opatrně. Jen pomalu se dostávaly do tempa. První příležitost k otevření skóre dostali domácí Piráti. Ve čtvrté minutě musel ven budějovický Martin Jandus. Chomutov ale početní výhodu nevyužil. Boj na ledě se tak vrátil k normálu a moc pohledných hokejových akcí k vidění nebylo.

Žádný tým si nedokázal vytvořit stoprocentní šanci, a když už se diváci dočkali zakončení, oba gólmani si s tím poradili. Budějovicím svitla naděje, když musel ve 13. minutě na trestnou lavici Bohumil Jank. Hráči Motoru několikrát zahrozili, ale buď je vychytal Peters, nebo chybělo přesnější zakončení a tak se ani tentokrát gólu nedočkali.

V závěru třetiny však Piráti přidali a dvě minuty před sirénou se ujali vedení. Střelu Lukáše Blahy dorazil do sítě Marek Tomica.

Čekání na gól

Budějovice vstoupily do druhé třetině aktivně. Tlačily se před Peterse, ale ten byl pozorný. Ve 25. minutě musel ven Ivan Huml, ale Motor si žádnou tutovku nevypracoval. Přesto byli hosté aktivnější a daleko víc stříleli.

Pak se dočkali početní výhody také domácí. Za podrážení šel na trestnou lavici Martin Jandus ale střely Vladimíra Růžičky i Jakuba Sklenáře za záda pardubického gólmana neprošly. Hosté se ubránili a v závěru třetiny se dočkali další přesilovky, když musel na trestnou lavici za hru vysokou holí Radek Duda. Ani Pardubice však z početní výhody nic nevytěžili a tak Piráti udrželi těsné jednogólové vedení.

Piráti vedení udrželi

Do třetí třetiny vstoupili domácí aktivně, ale hosté se nenechali zatlačit a několikrát zahrozili z brejku. Boj o každý kus ledu pokračoval i ve třetí části. Po šesti minutách musel opět na lavici hanby Radek Duda, ale ani tentokrát Motor gól nedal.

S přibývajícím časem na ledě narůstala nervozita. Hrálo se nahoru-dolů ale obrany pracovaly spolehlivě. Hostům nezbývalo, než vše vsadit na útok a domácí se díky tomu častěji ostávali do přečíslení. Motor stupňoval tlak, jenže Peters všechny střelecké pokusy úspěšně likvidoval. Tři minuty před koncem třetiny si mohli Piráti oddechnout. Budějovický Martin Heřman musel na dvě minuty ven za sekání. Budějovice ještě v závěru odvolali brankáře, ale vyrovnat už nedokázaly.

Piráti Chomutov - ČEZ Motor České Budějovice 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. Tomica (Blaha, Šťovíček)

Piráti Chomutov: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, Štich, Knot, L. Kovář, Blaha, Dietz – Sklenář, V. Růžička, Klhůfek – Koblasa, Huml, T. Svoboda – Tomica, Šťovíček, Duda – A. Dlouhý, Chlán, Chrpa.

ČEZ Motor České Budějovice: Kváča (Strmeň) – M. Jandus, Vydarený, Prospal ml., Kutlák, Plášil, Pýcha – Babka, Gilbert, Šimánek – Z. Doležal, M. Novák, Karabáček – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Doktor, Dančišin, Kachyňa.

Rozhodčí: Hejduk, Veselý – Pešek, Ganger.

Ohlasy po utkání:

Radek Duda, útočník Piráti Chomutov: "Dnes to bylo hodně nervózní utkání, bylo tam hodně šancí. Nakonec to celé rozhodl jeden gól. My jsme byli šťastnější. Také většinu zápasu lepší. Na udržení nám stále chybí body, možná už se spekuluje, o tom, koho chtějí k sobě Pardubice do extraligy. Zda Jardu, aby jim naplnil ochozy, nebo někoho jiného, ale my to máme stále ve svých rukou."

Stanislav Dietz, obránce Piráti Chomutov: "Dnes jsme to urvali silou vůle. Jsem rád, že nám dnes na to stačil jeden gól, protože málokdy se na něj vyhrává. Pořád jsme ve hře a věřím, že extraligu udržíme. My koukáme jenom na sebe a v pátek tady musíme nad Kladnem vyhrát za tři body. Věříme, že je dvakrát porazíme a pak se uvidí."

Václav Prospal, trenér Motoru České Budějovice: "To hodnocení je krátké. Hokej se hraje od nepaměti na góly, a když nedáš gól, nemůžeš zápas vyhrát."

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: "Viděli jsme víc bojovné, než pohledné utkání. Oby týmy se nacházejí na chvostu barážové tabulky, a pokud je o nás, tak dnes byla vidět velká nervozita. Důležité bylo, že jsme dali tu první branku a mužstvo se trochu uklidnilo. Soupeř měl spoustu šancí, ale my jsme dnes měli vynikajícího gólmana. Hodně střel jsme blokovali a to vítězství jsme dnes umlátili. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, že nad námi nezlomili hůl a přišli nás podpořit. Věřím, že v pátek nás proti Kladnu přijdou povzbudit, protože pro nás to bude zápas sezony a my se na něj chceme co nejlépe připravit a vyhrát."