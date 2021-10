Na první duel sezony s Lovosicemi, kterým Piráti doma nastříleli 19 gólů, dorazilo neskutečných 1 341 fanoušků. Další zápas v Kadani nesl v kolonce diváci číslo 369. A Piráti jsou nadšení!

„Chtěl bych jim za to moc poděkovat, protože můžu říct, že zatím na každém stadionu, kde jsme hráli, jsme se cítili jako doma. Koukal jsem, že na další zápas v Roudnici jede už naplněný autobus a za to bych chtěl opravdu moc poděkovat,“ posílá vděčná slova do publika chomutovský Jakub Chrpa, strůjce posledního úspěchu v Kadani, kde Piráti slavili 9:4.

Unesený je z atmosféry při zápasech i trenér Chomutova Petr Martínek. Naposledy, když hodnotil pro klubového redaktora zápas s Kadaní, tak dokončil svůj pohled, odcházel a pak kvapně přiběhl zpátky k diktafonu.

„A ještě! Musím pochválit naše diváky, jsou fantastičtí a zaslouží si takové výsledky. Ještě by to chtělo z naší strany lepší hru. Klobouk dolů před nimi,“ poděkoval přiznivcům Petr Martínek.

Pro příznivce pirátský barev teď přichází lahůdka. Poslední dva duely hráli Piráti s týmy, se kterými změřili síly už v předchozí předčasně ukončené sezoně. Nyní přichází na řadu souboje s týmy, se kterými svěřenci Petra Martínka ještě nehráli a které fandové v akci ještě neviděli. Klub už ve čtvrtek spustil online předprodej vstupenek na domácí střetnutí s Kláštercem nad Ohří a dosud neporaženými Louny.„Jsme si vědomi, že jsme při spuštění předchozího předprodeje avizovali, že bude možné koupit vstupenku vždy jen na nejbližší utkání, ale tentokrát hrajeme dvakrát za sebou před našimi skvělými fanoušky a věříme, že protiepidemiologická opatření se výrazněji nezmění,“ vysvětluje mluvčí klubu Libor Kult.