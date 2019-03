Utkání začalo opatrně na obou stranách, jako první se dostali ke střele hosté, ale domácí vzápětí odpověděli stejnou mincí. Postupně však byli hosté nebezpečnější a několikrát se dostali až do bezprostřední blízkosti gólmana Justina Peterse. Když ve čtvrté minutě musel na trestnou lavici Vladimír Růžička, měl se domácí gólman v brance co ohánět, ale Piráti oslabení zvládli. I tak to byli hosté, kteří šli do vedení. V jedenácté minutě poslal Petr Kolouch přesnou přihrávku z rohu kluziště před brankoviště a Jan Káňa svou šanci proměnil. Olomouc byla i v dalších minutách aktivnější. Chomutov se dostával do šancí jen občas, ale skóre se už do konce třetiny nezměnilo.

Do druhé třetiny vstoupili Piráti s cílem zvrátit nepříznivý stav. Zlepšili pohyb a kombinaci a převzali otěže zápasu do svých rukou. Odměnou jim bylo po necelých třech minutách vyrovnání, když z levého kruhu trefil Bohumil Jank šibenici. Po několika minutách musel na trestnou lavici olomoucký Vojtěch Tomeček, ale Pirátům se přesilovka nepovedla. Chuť si spravili až ve 35. minutě. Pavel Klůfek našel před brankou volného Vladimíra Růžičku a ten poslal Piráty do vedení. Neuběhli ani dvě minuty a Rocknet Aréna bouřila znovu. Vladimír Růžička nedostal až před olomouckého gólmana a bekhendem poslal kotouč za jeho záda. Po chvíli ale zchladil nadšení domácích fanoušků Michal Matiaško, který střelou od modré čáry podruhé překonal Justina Peterse.

Třetí třetinu začali Piráti aktivně a brzy dostali šanci v podobě další přesilové hry. Jenže nabízenou šanci při vyloučení Michala Matiaška nevyužili. Po několika minutách se karta obrátila a na trestnou lavici zasedl Vladimír Růžička. Ani Olomouc však z početní výhody nic nevytěžila. Na ledě pokračoval boj o vítězství a hra se přelévala ze strany na stranu. Další příležitost ke změně skóre dostali piráti v 51. minutě. Pykat za svůj faul šel Olomoucký Jan Švrček a Piráti toho dokázali využít. Od levého kruhu vypálil Ronald Knot a jeho střela se odrazila od tyčky za záda bezmocného olomouckého gólmana. Vzápětí museli hosté opět do čtyř, když fauloval David Škůrek. I tentokrát Piráti trestali. Od modré napřáhl Ronald Knot a trefil šibenici olomouckého gólmana. Gólu se však dočkali také hosté. Necelé čtyři minuty před koncem třetí třetiny prostřelil Justina Peterse Miroslav Holec. Víc gólů už do konce utkání nepadlo a Piráti získali tři důležité body do bojů o udržení.

Piráti Chomutov – HC Olomouc 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 23. Jank (Flemming, J. Stránský), 35. V. Růžička (Klhůfek, Blaha), 37. V. Růžička (Klhůfek, L. Kovář), 52. Knot (V. Růžička, J. Stránský), 56. Knot (Sklenář, J. Stránský) – 11. J. Káňa (Kolouch, Mráz), 38. Matiaško (Hlaváč), 57. Holec (Skladaný).

Piráti Chomutov: Peters (Stezka) – Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Blaha, Dietz, Valach – T. Svoboda, V. Růžička (A), Tomica (C) – Duda, Raška I, Sklenář – J. Havel, Chlouba, Chrpa – J. Stránský, Vantuch, A. Dlouhý.

HC Olomouc: Konrád (Mokrý) – L. Rutar, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Škůrek, Hlaváč, A. Rutar – Mráz, Kolouch, J. Káňa – V. Tomeček, Strapáč, Burian – Holec, Skladaný, Laš – Podlaha, Handl, Matiaško.

Rozhodčí: Horák, Obadal – Ondráček, Ganger.

Ohlasy po utkání

Vladimír Růžička, útočník Piráti Chomutov: První třetina z naší strany nebyla dobrá, věděli jsme, že to musíme zvládnout, pak se to ale podařilo otočit. Pro mě je důležité, že jsem dal ty góly, protože se to ode mne očekává. Teď nás čeká šest těžkých zápasů a my pod sebe musíme dostat Karlovy Vary. Nemůžeme počítat s tím, že nám někdo pomůže, třeba že by to tady Litvínov jen tak odklouzal.

Ronald Knot, útočník Piráti Chomutov: Já jsem rád, že mi to tam dnes spadlo. Třicet zápasů jsem střelecky mlčel, ale někdy to tak prostě je, že to tam padá. Já jsem se snažil hlavně nic nevymýšlet. Doufám, že jsem se dnes nastartoval a bude mi to tam padat i v play out.

Jan Tomajko, trenér HC Olomouc: Bylo to vyrovnané utkání. Dostali jsme se do vedení, ale pak nám Chomutov ve druhé třetině odskočil. My jsme zkorigovali, pak to bylo o gól a měli jsme dvě obrovské šance v oslabení. Nedali jsme to a v oslabení dostali čtvrtý gól. V závěru jsme ještě snížili, ale nebyli jsme dost produktivní. Gratulujeme Chomutovu k vítězství.

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: V první třetině nám chyběla energie. Měli jsme tam nějaké šance, ale prohráli jsme jí 1:0. Po první třetině jsme se snažili hráče nabudit a myslím si, že to pak bylo vidět. Klíčový okamžik byl přeřazení Klůfka k Růžičkovi, když připravil dvě branky. Ve třetí třetině byla škoda, že jsme inkasovali. Dalším klíčem k úspěchu bylo to, že jsme využili dvě přesilovky. Mužstvo se pak uklidnilo a zápas ž dohrálo tak, jak bychom si přáli. Jsme rádi, že jsme stáhli ten náskok Karlových Varů na tři body a budeme se připravovat na nejdůležitější část sezony.