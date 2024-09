Hosté z lázeňského města vedli po první třetině v Chomutově 2:0. Piráti se začali prosazovat pozdě. Na konci druhé třetiny trestné střílení proměnil Fronk a snížil na 1:3. V posledním dějství se už prosadil jen nejzkušenější Pirát a to Viktor Hübl, který stanovil konečné skóre 2:3.

„Ze začátku jsme měli trošku problémy s rychlostí Karlovarských, protože samozřejmě není jednoduché v úterý hrát se Sokolovem a ve čtvrtek s Karlovými Vary. Myslím si, že to rozhodlo, protože jsme prohrávali 0:2 a když jsme ve druhé třetiny trochu hru vyrovnali, tak jsme dostali třetí gól. Ve druhé půlce zápasu jsme ale, myslím, ukázali, že se nemusíme nikoho bát a odehráli jsme hodně důstojný zápas. Byl to pro nás dobrý výsledek, přestože jsme prohráli," viděl chomutovský trenér Martin Pešout.

„Myslím, že do zápasu jsme vstoupili dobře. V první třetině jsme měli daleko víc do hry, dali jsme dva hezké góly. Od druhé třetiny se hra srovnala a my jsme přestali hrát jednoduše, nabídli jsme Chomutovu pár šancí, ale paradoxně jsme zvýšili na 3:0. Pak jsme si konec druhé třetiny nepohlídali a nabídli jsme Chomutovu šanci i do třetí třetiny. Udělali jsme jednu hloupější chybu, kterou zkušení hráči z Chomutova potrestali, ale konec už jsme dohráli zkušeně," přidal své hodnocení hostující kouč Pavel Patera.

Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 40. Fronk (TS), 43. Hübl (Kadeřávek) - 7. Beránek (Jiskra), 19. Černoch (Čihař, Sapoušek), 33. Plutnar (Beránek, Jiskra). Rozhodčí: Valenta, Hucl - Malý, Charvát. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 234.

Chomutov: Jekel – Kadeřávek, Březák, Němec, Baláž, Husinecký, Seemann, Poizl – Fronk, Hübl, Lukeš – Tůma, Eret, T. Svoboda – Berka, Hejcman, Guman – Sklenář, Koblížek, Mála.

K. Vary: Hamalčík – Plutnar, Mamčics, Šalda, Moravec, Mikyska, Rulík – Beránek, Jiskra, Kofroň – Kružík, Salsten, Procházka – Sapoušek, Černoch, Čihař – Koffer, Šír, Redlich.