Chomutovští hokejisté mají mečbol nad čtvrtfinálovým soupeřem z Letňan, kterého přetlačili v sobotu na domácím hřišti a naposledy v pondělí večer i na jeho 5:3. Severočeši tak vedou sérii 2:0 a ve středu mohou doma ve třetím zápase slavit postup do semifinále.

Piráti vedou v sérii nad Letňany 2:0. | Foto: Piráti Chomutov

V Letňanech hostům z Chomutova pomohla druhá třetina, ve které dali tři góly a určili ráz zápasu. Domácí se v prostřední periodě prosadili jednou a dvakrát se trefili v posledním dějství. Na drama tentokrát nezbyl prostor jako v sobotním zápase a Piráti jsou krok od postupu do semifinále.

Devět bodů? Jsme trošku nad plán, stačilo by mi sedm, směje se předseda Kadaně

„Zase těžký zápas. Řekl bych, že první třetina byla vyrovnaná, bylo to nahoru dolu, ale ukázali jsme výbornou obranu. Ve druhé třetině jsme dali šťastný gól, ale pak jsme udělali zbytečnou chybu ve střídání, hráli jsme ve čtyřech a oni toho využili. Ale potom už to byla z naší strany výborná třetina. U té třetí byla škoda zbytečných dvou vyloučení, po kterých se domácí dostali do hry a vstřelili nám zbytečně góly. Konec byl takový bojovný, ale ubojovali jsme to a to je důležité,“ řekl chomutovský trenér Petr Martínek.