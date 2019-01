Chomutov – Piráti Chomutov hostili v rámci předehrávaného utkání 38. kola hokejové extraligy lídra soutěže Oceláře z Třince. Domácí měli velmi špatný vstup do utkání, když inkasovali již v první minutě. Druhý gól Oceláři přidali za další čtyři minuty. Přes veškerou snahu se Pirátům ve druhé třetině nepodařilo dát kontaktní gól. Když ve třetí třetině inkasovali potřetí, bylo o vítězi rozhodnuto. Vítězství hostů ještě čtvrtou brankou při přesilovce pečetil Erik Hrňa. Piráti doma opět prohráli a pravděpodobnost, že je čeká baráž, zase vzrostla.

V utkání s týmem HC Oceláři Třinec byl opět Pirátům velkou oporou gólman Justin Peters (v bílém). Na snímku při jednom z úspěšných zákroků. | Foto: Deník/Roman Dušek

Třinečtí Oceláři měli fantastický vstup do utkání. Po chybě obránců Chomutova na hranici obraného pásma vybojoval kotouč Martin Růžička, který poslal kotouč na volného Vladimíra Draveckého, který bez zaváhání z bezprostřední blízkosti svou šanci proměnil. Hosté byli i nadále při chuti a dostávali se dál do bezprostřední blízkosti chomutovské branky. Po pěti minutách kapituloval Justin Peters podruhé. Po další chybě domácí obrany skóroval Jiří Polanský. Domácí sice občas vyrazili do brejku, ale na obranu Třince si nepřišli. Naopak, po vyloučení Sklenáře se ve 12. minutě museli opět bránit, což se jim také podařilo. Do konce třetiny ještě hosté několikrát zahrozili, ale víc gólů už první třetina nepřinesla.

Druhou část začali Piráti aktivně. Zlepšili pohyb i kombinaci a vytvořili si několik dobrých šancí. Kontaktní gól visel ve vzduchu, ale chyběla i trocha štěstí. Třinec však nezůstával pozadu a opět jeho útočníci donutili domácího gólmana k několika nadstandardním zákrokům. Přes veškerou snahu na obou stranách však druhá třetina žádný gól nepřinesla a to i přesto, že Piráti měli v polovině utkání opět výhodu početní převahy. Nejblíže ke kontaktnímu gólu měli Piráti ve 39. minutě, kdy střela obránce Ondřej Buchteleho pouze orazítkovala tyč.

Třetí část začali domácí snahou o korigování nepříznivého stavu. Za nedlouho však museli domácí do čtyř, když fauloval Stanistav Dietz. Po chvíli ale jdou do čtyř také hosté, když dostali trest za zdržování hry. Ani jeden tým však početní výhodu nevyužil. Uběhlo sotva pár minut a na trestnou lavici míří domácí obránce Ondřej Buchtela za osobní chybu. Tentokrát už ale hosté přesilovku využili. Autorem třetího gólu Třince je Jiří Polanský. Pak přišla velká šance Pirátů, když se dočkali dvojnásobné přesilovky, ale gól za sedmašedesát vteřin hry pět na tři se jim dát nepodařilo. Na poslední dvě minuty musel ještě na trestnou lavici Pirát Jaub Sklenář a dal šanci Ocelářům ke vstřelení další branky. Autorem posledního gólu utkání se tak stal Erik Hrňa.

Piráti Chomutov – HC Oceláři Třinec 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. Dravecký (Martin Růžička, Marcinko), 6. Polanský (Cienciala), 47. Polanský (Dravecký), 59. Hrňa (M. Doudera, Marcinko)

Piráti Chomutov: Peters (Stezka) – Trefný, Knot, Dietz, Valach, Jank, Buchtela, Blaha – Marjamäki, V. Růžička, T. Svoboda – Sklenář, Huml, J. Stránský – Chrpa, Vantuch, Duda – Koblasa, Raška, J. Havel.

HC Oceláři Třinec: Hrubec (L. Daneček) – M. Doudera, Krajíček, Roth, D. Musil, Matyáš, Galvinš – Martin Růžička, Marcinko, Dravecký – Hrňa, Polanský, Svačina – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Cienciala, Adámek.

Rozhodčí: Horák, Hejduk – Hynek, Polák

Ohlasy po utkání:

Ronald Knot, obránce Piráti Chomutov: Prohráli jsme, takže pro nás určitě špatně. Už to začalo prvním střídáním, kdy jsme dostali zbytečný gól a za chvilku další. Třinec to absolutně uklidnilo. I když si myslím, že potom jsme tam měli pasáže, ve kterých jsme byli lepší, tak se nám nepodařilo dát gól. Ve třetí třetině to pak už byla křeč a tam už se nám nedařilo vůbec nic.

Václav Varaďa, trenér HC Oceláři Třinec: Já bych chtěl klukům poděkovat. Byl to od nás velmi dobrý zápas. Hlavně ta první třetina, tam si myslím, že jsme si vytvořili spoustu příležitostí a škoda, že jsme neodskočili domácím o více branek. Tam jsme hráli velmi dobře. Potom to bylo hodně těžké, po zápase v Liberci, kde nám zápas především v první třetině utekl. Ve druhé třetině se hra vyrovnala. Domácí si vytvořili velmi dobré šance a příležitosti, které nedali. Byla tam tyčka a my jsme to ustáli. Nedovolili jsme domácím kontaktní gól. Ve třetí třetině jsme si to zkušeně hlídali, i když tam Chomutov nějaké příležitosti měl. Nakonec to zlomila ta naše třetí branka. Kluci se semkli a pro nás jsou to dnes cenné body.

Vladimír Růžička, trenér Piráti Chomutov: Já si myslím, že jsme měli hodně špatný vstup do utkání, když jsme hned dostali gól. První třetina byla od nás odehraná velmi špatně. Podržel nás náš brankář, který tam chytil velké množství šancí soupeře a držel nás ve hře o dobrý výsledek. Ve druhé třetině jsme se hodně zlepšili, bohužel ale v koncovce jsme byli hodně hluchý. No a v závěru už si to Třinec pohlídal.