V utkání bohatém na vyloučení (7:6) hosté rozhodli v závěrečné periodě, kdy domácím nastříleli čtyři góly. Byl to také zápas debutantů - start v prvním týmu si odškrtli Martin Pöschl a Dominik Mišovic, jenž přihrál na dva góly.

„Z naší strany byla špatná druhá třetina. Přestali jsme tam hrát, začali si všímat nějakých zbytečných soubojů a bylo hodně vyloučení. Takže druhá třetina z naší strany opravdu nebyla moc dobrá. Na třetí třetinu jsme trochu přeházeli sestavu a začali hrát ten náš hokej. Potom to bylo vidět, jelikož kvalita tam je. Jak říkám, akorát škoda té druhé třetiny, jinak v pohodě," řekl chomutovský kouč Petr Martínek.

„Myslím si, že dvě třetiny to byl výborný hokej z naší strany. Na to, v jakém složení kluci hráli, tak určitě makali a nemám tomu co vytknout. Zase rozhodla třetí třetina, zkušenost… a asi únava," viděl klášterecký David Suk.

Doskoky, body, asistence... Marek Džobák se stará o zápis na Slunetě