Piráti se ladí na Chance ligu. Šest hráčů v Chomutově zůstává, loučí se srdcař

Hokejoví Piráti už chystají mužstvo na druhou nejvyšší Chance ligu. Už v průběhu sezóny klub zveřejnil prodloužení spolupráce s obráncem Filipem Eliášem a útočníky Janem Svobodou s Petrem Eretem. Piráti zároveň uplatnili několik opcí a vedou další jednání, takže z postupového kádru, který vrátil chomutovský hokej do profesionální soutěže, odchází v tuto chvíli jen trojice hráčů. Vlastně čtveřice, jelikož pokračovat nebude ani Alexandr Remeš, jenž dohrával sezónu v českobudějovické juniorce. Ve čtvrtek odpoledne oznámil rozlučku s chomutovským dresem a fanoušky srdcař Jakub Chrpa (viz video), který si v pirátském dresu zahrál krajskou ligu, druhou ligu, Chance ligu i Tipsport extraligu a povedla se mu unikátní věc, když s Chomutovem postoupil do všech soutěží.

Jakub Chrpa se loučí s fanoušky a chomutovským dresem. | Video: Piráti Chomutov