Pro tuto chvíli mužstvo opouští čtveřice hráčů, další však mohou v nejbližších dnech následovat. „K dnešnímu dni ukončujeme spolupráci s Dominikem Ferbasem, Kamilem Charouskem, Lukášem Pavlátem a Josefem Rindošem,“ přibližuje manažer A-týmu. „S dalšími hráči z řad těch zkušenějších budeme mít důrazné pohovory, po kterých zaberou, nebo se s nimi také rozloučíme,“ doplňuje, aniž by v tuto chvíli jmenoval.

Vzhledem k šířce kádru už se rozběhla rovněž jednání o doplnění stávajícího mužstva. „V tuto chvíli není nic hotového, ale jednáme o příchodu minimálně dvou obránců s tím, že Jakub Matai zůstává do konce sezóny,“ prozrazuje Jiří Sochor.

Nejvíce bodů z loučící se čtveřice zapsal ten nezkušenější. Šestatřicetiletý zadák Kamil Charousek vynechal dva ze třinácti duelů a pomohl připravit osm přesných zásahů, aniž by skóroval. Jednadvacetiletý Dominik Ferbas zasáhl do tří utkání základní části druhé ligy a zapsal asistenci. O rok mladší Lukáš Pavlát naskočil do deseti duelů, v nichž se do statistik zapsal pouze třemi tresty. Pětadvacetiletý Josef Rindoš se začátkem října vrátil po zranění, ovšem v šesti startech neskóroval, ani gól nepřipravil.