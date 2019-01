Chomutov – Piráti Chomutov doma svedli vyrovnaný souboj s týmem HC Škoda Plzeň. Hosté šli sice jako první do vedení, ale Piráti dokázali ve druhé třetině vývoj zápasu otočit. Nadějné jednogólové vedení ale domácí neudrželi. Ještě ve druhé třetině hosté vyrovnali a po závěrečném velkém tlaku dali v poslední minutě vítězný gól.

Piráti Chomutov (v bílém), svedli s týmem HC Škoda Plzeň vyrovnaný boj. | Foto: Deník/Roman Dušek

Plzeň dala od začátku najevo, že si chce z Chomutova odvézt nějaké body. Hned od začátku hosté na domácí doslova vletěli a vytvořili si řadu nebezpečných situací. Piráti se často bránili jen za cenu zakázaného uvolnění. Hostům se ale stále nedařilo překonat výborného gólmana Justina Peterse. Nakonec se jim to podařilo v sedmé minutě. Plzeňští nahodili kotouč na bránu a domácí gólman ho stihl jen vyrazit. Toho pohotově využil Jan Eberele, který kotouč propasíroval až za brankovou čáru. Piráty ale gól nerozhodil, postupem času srovnali hru a necelých pět minut před koncem třetiny zásluhou Bohumila Janka, který v závěru početní výhody domácích střelou od modré propálil hostujícího gólmana Dominika Frodla. První třetina tak skončila nerozhodně 1:1.

Nerozhodný stav

Druhá třetina se lépe vyvíjela pro Piráty. První velkou šanci sice měli hosté, ale střelu Jana Kováře stihl Peters vytěsnit na tyč. Poté plzeňského gólmana nachytal dalekonosnou střelou Vladimír Růžička, který přejel červenou čáru a vymetl horní roh hostující branky. Plzeň se snažila o vyrovnání a dostávala často domácí pod tlak, Z toho vyplynulo několik vyloučení domácího týmu. Početních výhod sice hosté nevyužili, ale v polovině utkání nakonec přece jen vyrovnali. Autorem branky byl opět Jan Eberle. Další minuty už žádný gól nepřinesly a tak byl stav utkání i podruhé třetině vyrovnaný.

Závěr patřil Plzni

Hned v úvodu třetí třetiny šli Piráti do oslabení, když musel na trestnou lavici Petr Koblasa. Hosté přesilovku nevyužili, ale vzápětí museli domácí opět do čtyř. Tentokrát fauloval Stanislav Dietz. Pak se Chomutov konečně dostal do hry a vytvořil si několik šancí, ale kýžený gól ne a ne přijít. Také Plzeň se snažila strhnout vítězství na svou stranu a o zajímavé akce nebyla nouze. V 52. Minutě se dočkali přesilovky také domácí, ale gól z toho nebyl. Obdobně to dopadlo i při následném vyloučení domácího hráče Pavla Klhůfka. V závěru zápasu byla Plzeň nebezpečnější a Piráti se bránili jen s vypětím všech sil. Nakonec se jim v poslední minutě podařilo po rychlé kombinace vstřelit vítězný gól. Autorem branky se stal Jan Eberle.

Piráti Chomutov – HC Škoda Plzeň 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Jank (Klhůfek), 25. V. Růžička (Vantuch) – 7. Eberle (Pulpán, Čerešňák), 32. Eberle (Straka, Vráblík), 60. Eberle (Allen).

Piráti Chomutov: Peters (Lukeš) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach, Trefný – Marjamäki, V. Růžička, T. Svoboda – Sklenář, Klíma, J. Stránský – Tomica, Vantuch, Duda – Koblasa, Klhůfek, J. Havel.

HC Škoda Plzeň: Frodl (Miltchakov) – Čerešňák, Pulpán, Jones, Allen, L. Kaňák, Vráblík – Gulaš, Jan Kovář, Indrák – Kratěna, Kracík, V. Němec – Eberle, Kodýtek, Straka – Kantner, D. Kindl.

Rozhodčí: Lacina, Pešina – Gerát, Komárek.

Diváci: 5 003

Ohlasy po utkání:

Ladislav Čihák, trenér HC Škoda Plzeň: Viděli jsme bojovné utkání. My jsme věděli, že to dnes vůbec nebude jednoduché. Chomutov ubojoval zápas v Litvínově a šel si za tím i dnes. Jsem rád, že jsme to v závěru zvládli a odvážíme si odtud tři body. Máme ve hře pasáže, ve kterých se musíme zlepšit. Na druhou stranu je sympatické, že tým hraje celých šedesát minut. Jsem rád, že jsme to dnes v závěru dokázali rozhodnout, na rozdíl od jiných zápasů, které jsme v koncovce ztratili.

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: Byl to dnes takový souboj psů obranářů proti výborně útočně laděnému týmu. Myslím, že se to vítězství mohlo přiklonit klidně na naší stranu. Měli jsme tam jako soupeř řadu šancí. Je pravda, že posledních pět minut jsme se ocitli pod obrovským tlakem a bylo otázkou času, zda to ustojíme. Bohužel soupeř kvality Plzně to nakonec zvládnul. Mrzí nás, že jsme ten zápas ztratili, mohli jsme se dotáhnout v tabulce. Mrzí nás to, když jsme ubránili všechny přesilovky Plzně, která je obrovsky silná. Jsme zklamaní a hodně nás to mrzí.

Jan Eberle, útočník HC Škoda Plzeň: Jako jediný střelec Plzně a autor hattricku jsem samozřejmě spokojený. Je to zážitek dát tři góly a krásný pocit podtržený našim vítězstvím. Dnes jsem dal všechny góly já, ale příště je může dát zase někdo jiný. My jsme se dnes snažili tlačit do brány a vyplatilo se nám to. Měl jsem štěstí a byl jsem ve správnou chvíli na správném místě. Rozhodující gól jsem vlastně dorážel do prázdné brány. Je to můj první hattrick v extralize a mám z něj obrovskou radost. Myslím, že des to bylo týmově výborně sehrané utkání.

Vladimír Růžička, útočník Piráti Chomutov: Dnes se ta prohra hodně těžko skousává. Měli jsme dnes uhrát minimálně bod, jestli ne všechny tři body. My nepodáváme špatné výkony, ale pokaždé je tam něco, uděláme chybu, kterou soupeř potrestá. Já jsem dnes zkusil vystřelit už ze středního pásma a spadlo mi to tam. Nebudu tvrdit, že jsem to přesně takhle chtěl, prostě mi to vyšlo. Ale prohra hodně mrzí.