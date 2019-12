Dva zápasy ve dvou dnech absolvovali hokejisté Chomutova. Po duelu ve Vsetíně nastoupili k předehrávce v Porubě, na kterou nakonec nestačili a odvezli si zpět na sever Čech porážku 2:4.

Chomutovským hokejistům se v Porubě nedařilo. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

„Výkon ve Vsetíně a v Porubě byl diametrální rozdíl. My jsme si šli zahrát hokej a ne vyhrát. To rozhodlo. Domácí si šli za vítězstvím, byli dravější a my se z tohohle musíme ponaučit, protože takhle hrát nemůžeme. Jestli chceme hrát takhle, tak to je hrozně špatný výkon," řekl na klubovém webu trenér Pirátů Miroslav Buchal.