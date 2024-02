Stačilo osm minut a Mostečtí Lvi ztráceli v chomutovské ROCKNET aréně v severočeském derby 0:3. Piráti neměli slitování a dokráčeli si pro jasnou výhru 8:2. Hattrick dal Tadeáš Svoboda. Most naopak natáhl nepříznivou černou sérii na sedm porážek v řadě.

Piráti vysoko ovládli severočeské derby s Mostem. | Foto: Tomáš Urban

Chomutovský klub se ještě před startem zápasu rozloučil se svými ikonami Romanem Chloubou a Jaroslavem Kůsem.

Už první třetina před více než šestnácti stovkami diváků byla jasnou záležitostí Pirátů, když úvodní dvacetiminutovku zvládli 4:1. Ve zbývajících dvou třetinách přidali po dvou trefách. Most jen kosmeticky upravoval z holí Procházky a Písaříka.

„Řekl bych pouze jedno. Byl vidět rozdíl mezi mužstvem, které je profesionální a mužstvem spíš poloamatérským. Kluci chodí do práce, bylo to vidět celý zápas – více síly, více bruslení a větší souhra. Můžeme jen gratulovat Chomutovu, kterému jsme nebyli ani důstojným soupeřem. Bohužel," vyjádřil se kouč Mostu Vladimír Kýhos.

„O zápase rozhodla první třetina. Dali jsme rychle tři góly a tím byl zápas daný. Škoda zbytečné chyby, kdy jsme si nechali dát gól. Za stavu 4:1 jsme si to už pohlídali a šlo o zasloužené vítězství. Jsem rád, že jsme výsledkem i výkonem nepokazili loučení Chloubičovi s Kůsákem. Myslím, že budu mluvit za všechny, když jim popřeju do dalších let jen to dobré a poděkuju za to, co odvedli pro chomutovský hokej," přidal svůj pohled domácí Petr Martínek.

