Chomutov - Výluka v zámořské NHL ovlivní i severočeské kluby: Chomutov může být silnější, pro Litvínov je vývoj situace nepříznivý.

Ze zápasu Piráti Chomutov - Kometa Brno. | Foto: Deník/Jan Vraný

Exodus slavných hokejových hvězd z NHL do extraligy by mohl zasáhnout i sever Čech, konkrétně Chomutov.

Nováček nejvyšší soutěže v tuzemsku sice nemá za „velkou louží" žádného odchovance, který by mohl a chtěl strávit období výluky v mateřském klubu, to však neznamená, že Krušnohorce nemůže nikdo z NHL posílit. Piráti totiž mají rozjednáno několik českých borců ze zámoří, kteří by mohli Chomutovu pomoct v extralize.

„Oslovili jsme české hráče, útočníky i obránce a poté, co vedení NHL rozhodlo o výluce, jsme s nimi rozběhli jednání," prozradil včera Deníku Jaroslav Veverka mladší, generální manažer chomutovského klubu. „Uvidíme, jestli jednání postoupí až k podpisu smlouvy."

Podrobnosti k případným posilám nechtěl Veverka prozradit. „Zatím nebudu podávat bližší informace, o jaké hráče se jedná. S jsme s nimi v kontaktu a řekli jsme si, že to budeme zveřejňovat. Pokud něco bude, vydáme oficiální zprávu. Byl bych nejradši, kdyby to bylo do úterního zápasu s Pardubicemi hotové, ale to je asi nereálné."

Zatímco chomutovští Piráti mají jasné vize, pro litvínovský klub HC Verva je výluka v NHL komplikací, skoro přítěží. Nejen, že se konkurence posílí, navíc litvínovskou kabinu nikdo neposílí. Doby, kdy v zámoří zářila celá plejáda litvínovských odchovanců je už dávno pryč.

„V podstatě tam už ani nikoho nemáme. Výluka začala, pro nás je to určitě nevýhoda. Pokud vím, s nikým nejednáme a ani nemám informace, že bychom jednat měli začít," řekl litvínovský trenér Petr Rosol a naznačil, že důvodem jsou vysoké pojistky.

Klub hospodaří s rozpočtem 80 milionů korun.

„Musíme být skromní. Rozpočet máme zajištěný, ale nechceme, aby se opakovaly problémy z minulých let. Jedním z našich základních cílů je zůstat na černé nule,"řekl Petr Hojer, generální manažer a místopředseda představenstva HC Verva Litvínov.