„Pro nás jde o trochu krutý výsledek, protože jsme si na ledě favorita vypracovali až neuvěřitelné množství šancí. Bohužel jsme je neproměnili a dostali jsme lekci z produktivity. Navíc důležité okamžiky šly za Zlínem a nás srážely individuální chyby, které doma neděláme. Venku na tolik inkasovaných gólů bohužel uspět nemůžeme," bylo po zápase jasné chomutovskému trenérovi Martinovi Pešoutovi.

„Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, dobře jsme bruslili. Drželi jsme se na puku v útočném pásmu, tlačili jsme se do střelby. Přibrzdilo nás to čtyřminutové oslabení. Přesilovky a standardní situace v útočném pásmu jsou nejsilnější zbraní Chomutova, což jsme klukům zdůrazňovali. Byl to velmi těžký zápas, hodně bruslivý. Hráli jsme více oslabení, což nás brzdilo v tom rozletu, ale myslím si, že góly na 3:1 a 4:1 nás uklidnily. Za stavu 5:1 jsme hráče upozorňovali, aby hráli naplno, nicméně dostali jsme ještě jeden gól. Za výhru jsme vděční, kluci odvedli dobrou práci. Danem Hufem počínaje a posledním hráčem v poli konče," řekl kouč Zlín Ján Pardavý.

Zlín -- Chomutov 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Kverka (Válek, Šlahař), 31. Gago (Süss, Čáp), 35. Šlahař (Kverka, Válek), 51. Kverka (Válek, Šlahař), 51. Sadovikov (Sedláček, Köhler) - 30. Lukeš (Hübl), 56. Fronk (Kadeřávek, Lukeš). Rozhodčí: Skopal, Maršálek - Otáhal, Král. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2 869.

Zlín: Huf – Salonen, Suhrada, Čáp, Urbanec, Pohl, Riedl, Benda – Paukku, Holík, Kratochvíl – Válek, Kverka, Šlahař – Heš, Süss, Gago – Köhler, Sadovikov, Sedláček.

Chomutov: Petrásek – Kadeřávek, Husinecký, Eliáš, Březák, Havel, Ulrych, Poizl – Lukeš, Hübl, Fronk – T. Svoboda, Eret, Tůma – Guman, Hejcman, Berka – Sklenář, Koblížek, J. Svoboda.