Právě on stál za první nabídkou a nyní řešil vše potřebné, aby další skupina našla odpovídající zázemí právě v Chomutově. „Zapojili se naši partneři a ve spolupráci s městem zajistíme všem, co potřebují k tomu, aby u nás mohli bydlet, sportovat, chodit do školy a pracovat,“ naráží člen výkonného výboru na fakt, že s hokejisty dorazily i jejich sestry, maminky a babičky.

Startuje přebor: Spartak chce rychlou záchranu. Kadaň udržet střed

Původně avizovaná čtyřiačtyřicetičlenná skupina se rozrostla na 52 osob, tudíž se někteří hráči přesunuli do Klášterce nad Ohří. „Pomohl nám Milan Vacke, který provozuje tamní stadion i s přilehlým ubytováním. Zhruba osm nejstarších kluků tam zůstane, než pro ně vyřešíme ubytování v Chomutově. Variantou může být i přesun k jinému klubu v republice, ale uděláme maximum, aby zůstali v Chomutově,“ přibližuje Jaroslav Procházka.

Na sever Čech přijeli hokejisté ročníků 2005 až 2015 z pěti různých klubů – Družba Charkov, Sďusor Charkov, HC Pridněprovsk, HC Kryžynka a Sojuz Charkov. „Někteří se po téměř čtyřiadvaceti hodinách v autobuse hned po příjezdu ptali, kdy budou moct jít na led,“ prozrazuje jeden ze členů vedení Pirátů. „Někteří kluci museli odjet bez výstroje, kterou se jim postupně budeme snažit zajistit, aby mohli co nejdřív jít na led a aspoň na chvíli zapomenout na hrůzy, co se dějí u nich doma,“ uzavírá následně.

Libor Kult