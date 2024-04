Osmibrankovou pumelenicí složili chomutovští Piráti ve druhém zápase semifinále play off druhé hokejové ligy Vyškov. Soupeře z jihu Moravy i za přispění hattricku Jakuba Chrpy vyprovodili 8:1 a dokonale využili domácí led, když v sérii teď vedou 2:0.

Piráti vedou nad Vyškovem v sérii semifinále play off 2:0. | Foto: Piráti Chomutov

„Výborný zápas z naší strany a výborný výkon. Myslím, že jsme je měli celý zápas pod kontrolou. Důležitý pro zápas bylo, že jsme dali druhý gól na konci první třetiny. A dostali jsme vlastně na 2:1, ale hráli jsme pořád naší hru, dali jsme tam nějaký góly a výborný výkon,“ pochvaloval si chomutovský trenér Petr Martínek.

„My jsme se na to chtěli připravit, ale bohužel první rychlý gól. Tam si myslím, že to rozhodlo snížili jsme na 2:1 měli jsme tam dvě šance. A pak jsme dostali dva rychlý góly 3:1 a 4:1, pak na ledě prakticky zůstalo jen jedno mužstvo. Domácím gratuluji jsou dobře nachystaní. Pro nás je to taková zkouška ohněm, jak říkám my máme docela úzký kádr, ale to není výmluva. Jsme rádi, že jsme se dostali až tak daleko, ale myslím si, že realita je někde jinde,“ neschovával se vyškovský kouč Michal Konečný.

Druhá třetina rozhodla! Piráti vstoupili do semifinále play off vítězně

2. zápas semifinále play off II. hokejové ligy:

Piráti Chomutov - Hokej Vyškov 8:1 (2:0, 3:1, 3:0), stav série: 2:0

Branky a nahrávky: 4. Jouza, 20. Hübl (T. Svoboda), 32. Chrpa (Mála, T. Koblížek), 35. Jouza (Veselý, Putz), 39. T. Svoboda (Hübl), 42. Chrpa (Zajíček, J. Svoboda), 53. Veselý, 57. Chrpa - 28. Sebera (D. Štefka). Rozhodčí: Hlinka, Bernat - Janíček, Hradil. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2 014.

Chomutov: Běhula – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Ulrych, Záruba, Havel, Váchal – T. Svoboda, Hübl, Zajíček – J. Svoboda, Eret, Tůma – Veselý, Putz, Jouza – Mála, Koblížek, Chrpa – Stehlík.

Vyškov: Synek (41. Šarman) – Žižka, Hohl, Studený, Hefka, Dluhoš, Zavřel, Mikulík – Komínek, Lehečka, Sebera – Popelka, D. Štefka, Krejčiřík – Lekeš, Janeček, Tomajko – Vašíček, Čechmánek, J. Štefka.