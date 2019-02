Sparta měla lepší vstup do utkání a dokázala si vynutit územní převahu, když v úvodu zápasu často okupovala obrané pásmo Pirátů. Ti však postupně hru vyrovnali a snažili se odpovídat na aktivitu pražanů především brejky. Přesto byli hosté nebezpečnější a před domácího gólmana Justina Peterse se dostávali častěji, než domácí hráči před Matěje Machovského. Ve 14. minutě nabídli Piráti Spartě první přesilovku a ta jí využila. Na polostřelu Jeremie Blaina od modré čáry byl Justin Peters krátký. Sparta dál pokračovala v nátlakové hře a vypracovala si záhy další stoprocentní šanci. Až před Peterse se dostal sám Roberts Bukarts, ale chomutovského gólmana se mu nepodařilo překonat. V poslední minutě sahali Piráti po vyrovnání, když zakončoval bekhendem Michal Gut, ale Machovský stačil střelu vyrazit. První třetina tak skončila za jednobrankového vedení hostů.

Piráti tlačí, Sparta zvyšuje

Do druhé třetiny vstoupili Piráti s větším důrazem, lepší kombinací a pohybem. Postupně dostávali Spartu pod tlak a dočkali se první přesilovky. V 21. minutě šel ven za podražení Lukáš Pech. Piráti ale početní výhodu nevyužili. Jejich tlak na Spartu však trval dál. Další příležitost dostali Piráti ve 27. minutě, kdy fauloval Tomáš Dvořák, ale opět se domácí fanoušci gólu nedočkali. Gólman Machovský zůstával dál neprůstřelný. Třetí početní výhodu měli Piráti ve 29. minutě, kdy rozhodčí potrestali sparťanského gólmana za zdržování hry. Ani do třetice se však Pirátům dát gól nepodařilo. Naopak, byla to Sparta, která po několika minutách vstřelila druhý gól. Jan Buchtele si počkal před gólmanem Petersem na přihrávku a domácího gólmana z bezprostřední blízkosti prostřelil. Sparta se tak odebrala do kabiny s dvoubrankovým náskokem.

Vyrovnáno, ale nakonec vítězí Sparta

Parádní nástup předvedli Piráti v úvodu třetí třetiny. Po několika vteřinách hry snížil Pavel Klhůfek na 1:2. Pak přišla čtvrtá přesilovka Pirátů, ale opět bez gólového efektu. Přesto se Piráti dočkali vyrovnání. Sotva skončila jejich přesilovka, ujel sparťanským obráncům Petr Koblasa a bekhendem překonal bezmocného Machovského. Pak začal tvrdý boj o každý kotouč a oba týmy se snažily strhnout vítězství na svou stranu. Ani jeden tým si však nedokázal vytvořit stoprocentní šanci a tak se šlo do prodloužení. To se lépe vydařilo hostům. Po necelé minutě se dostal před Peterse Lukáš Buchtele a prostrčil kotouč na Lukáše Pecha, který nadvakrát překonal chomutovského gólmana a rozhodl o vítězství Sparty.

Piráti Chomutov – HC Sparta Praha 2:3 (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 41. Klhůfek (Vantuch), 44. Koblasa (Knot, Dietz) – 15. Rousek (Blain, Klimek), 39. Buchtele (Forman, Sill), 62. Pech (Buchtele).

Piráti Chomutov: Peters (Stezka) – Jank, Knot, L. Kovář, Buchtela, Dietz, D. Zeman, Trefný – Sklenář, V. Růžička, Gut – Marjamäki, Vantuch, Duda – Tomica, Raška, J. Stránský – Koblasa, Chlouba, Klhůfek.

HC Sparta Praha: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček, Piskáček, Blain, Kalina, Delisle – Smejkal, Sill, Beran – Roberts Bukarts, Klimek, Jarůšek – Forman, Pech, Buchtele – Rousek, Klíma, Kudrna.

Rozhodčí: Hejduk, Bejček – Jindra, Zíka

Ohlasy po utkání:

Lukáš Pech útočník Sparta Praha: Je to hodně o hlavách, když to skáče na hůl a daří se, je to dobré, ale když se nedaří tak je ta psychika strašně znát. Ne každý hráč se s tím dobře vypořádá. Chomutov hrál sympaticky, ale my jsme to dnes měli vyhrát.

Pavel Klhůfek, útočník Piráti Chomutov: My jsme si říkali, že do třetí třetiny musíme jít s tím, že klidně můžeme prohrát klidně patnáct nula, to už je pak jedno, jestli prohrajete dva nula, nebo deset nula. My jsme do toho dali všechno a podařilo se nám po několika minutách vyrovnat myslím si, že jsme pak sahali po vítězství. Samozřejmě Sparta také měla šance, ale nás podržel Justin, který tam měl zase neskutečné zákroky. Myslím si ale, že můžeme být spokojeni s jedním bodem.

Jaroslav Nedvěd, trenér HC Sparta Praha: My jsme po minulém zápase, kdy se nám vyplatila dobrá obrana, jsme sem přijeli v podstatě se stejnou technikou. Chtěli jsme hrát dobře dozadu s tím, že naše šance přijdou. Dostali jsme se, do vedení dva nula, které jsme pak prohospodařili. Na začátku třetí třetiny jsme zůstali hlavami pět minut v šatně a bylo to najednou 2:2 a hrál se nový zápas. Věřili jsme ale, že ještě gĺ dáme. Měli jsme tam šance a neproměnili je. Pak ale v tom prodloužení už jsme ten druhý bod urvali a to je pro nás hodně důležité.

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: My jsme do utkání nevstoupili dobře. Ze začátku nám dělal obrovský problém pohyb hráčů. Možná to bylo i tíhou toho minulého zápasu v Plzni. Postupem času, i když jsme prohrávali, jedna nula po první třetině, tak jsme ty nohy rozhýbali a dostali se do hry. Bohužel ke konci druhé třetiny dal soupeř druhý gól. Ve třetí třetině jsme se to pokusili zvrátit a vyšel nám parádně vstup do třetiny. Pak Petr Koblasa parádně srovnal na 2:2. Myslím si, že pak tam byly další šance na to, abychom dali další gól. Bohužel v prodloužení nás Sparta potrestala. Jsme zklamaní, že jsme nezískali víc jak jeden bod. Na druhou stranu ten bod je v naší situaci zlatý. Chtěli bychom poděkovat hráčům, že za stavu 0:2 ještě dokázali s tím zápasem něco udělat.