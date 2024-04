V Chomutově proběhl o víkendu 13. – 14. dubna soutěžní turnaj Puky pomáhají, který byl vyvrcholením stejnojmenné kampaně společnosti Kaufland. Ta v loňském roce rozdělila podporu v hodnotě 10 milionů korun mezi celkem 88 týmů mladých hokejistů z celé České republiky. Turnaje se zúčastnilo 9 týmů, kterým hlasy zákazníků v rámci kampaně zajistily první místo v jejich regionu a kvalifikační vstupenku na tento turnaj.

Celý víkendový turnaj se nesl v duchu přátelského soupeření o nejlepší hokejový tým z vybrané skupiny. Každý tým měl možnost přivést na turnaj 18 hráčů a 2 brankáře a utkat se nejen v hokejovém turnaji, ale také v dovednostních soutěžích na ledě i mimo něj a ve vědomostní soutěži. Teprve po sečtení získaných bodů ze všech čtyř soutěžních kategorií byla vyhlášena jména vítězů.

Třetí příčku ze všech zúčastněných týmů obsadil SK Sršni Kutná Hora, stříbrná pozice patří HK Lev Slaný a na prvním místě se umístili domácí Piráti Chomutov.

Turnaj Puky pomáhají v Chomutově ovládli Piráti. Domácí tým zvítězil v souboji 180 mladých hokejistů.

„Určitě bych chtěl poděkovat všem, kdo se účastnili turnaje Puky pomáhají, protože to byla jedna z nejlepších akcí za poslední roky. Zkombinovat hokejový turnaj s vědomostní a dovednostní soutěží kvituji jako perfektní věc. To se na jiných turnajích vůbec nevidí, a tak bylo skvělé si vyzkoušet i jiné disciplíny než hokej. Samozřejmě nám gratuluji k výhře. Všechny týmy byly kvalitní, takže je to pro nás velké vítězství,“ říká Michal Žižka, trenér Pirátů Chomutov.

„Pro děti je fajn, že si mohou vyzkoušet dvoudenní turnaj na tak parádní úrovni a velice oceňuji, že se do výsledků započítávali i dovednosti z dalších disciplín na ledě i mimo něj. Když pak vidím, jak malí hokejisti mají ze soutěže radost, jsem rád, že jsem je na turnaj Puky pomáhají mohl přijít podpořit,“ řekl Jaromír Jágr, který děti překvapil v kostýmu českého lva, s dětmi se ochotně fotil, rozdával podpisy a předal ceny vítězům.

Mladé hokejisty doprovodili na akci také jejich trenéři a rodiče, kteří se na turnaji mohli zúčastnit přednášky hokejového trenéra Jana Kregla na téma dlouhodobého rozvoje mladých sportovců a workshopů zaměřených na témata související s všestranným rozvojem a přípravou mladých sportovců. Hosty byli například mentální kouč Marián Jelínek, kondiční trenérka české hokejové reprezentace Hana Bubníková a také trenér Slavomír Lener z Olympijského výboru ČR.

„Jsme velice hrdí, že můžeme dlouhodobě podporovat mladé hokejové talenty z regionálních týmů a rozvíjet jejich nadšení pro tento sport. Víkendový turnaj Puky pomáhají jsme se snažili koncipovat tak, abychom pomáhali všestranně rozvíjet malé hokejisty a zároveň umožnili jim a jejich rodičům užít si víkend naplno. Pro týmy jsme zajistili ubytování a vhodnou stravu po celou dobu turnaje a zároveň jsme připravili bohatý doprovodný program pro děti i dospělé,“ říká jednatelka společnosti Kaufland Klára Beňačková.

