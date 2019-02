Jako první o sobě dali vědět Piráti, když už ve druhé minutě měl parádní šanci Radek Duda, ale litvínovského gólmana neprostřelil. Vzápětí šli oba týmy do čtyř, ale větší prostor na ledě ani jeden tým nevyužil. V páté minutě šel zahřívat trestnou lavici Lukáš Vantuch, ale Verva přesilovku nevyužila. Také Piráti dostali po chvíli šanci hrát v početní výhodě a svou šanci využili. Radek Duda si sjel až před levou tyč gólmana Jaroslava Januse a kotouč mu nad ramenem procpal do brány.

Neuběhly ani dvě minuty a Piráti dostali příležitost v podobě další přesilovky. Za zásah do oblasti hlavy a krku šel pykat Marek Trončinský. Tentokrát ale Piráti početní výhodu nevyužili. Po zbytek první třetiny se Verva snažila o vyrovnání, ale Piráti jednobrankové vedení uhájili.

Druhá třetina začala početní výhodou Pirátů. Odsedět dvě minuty si šel Jan Sčotka a trest si odpykal celý, protože Piráti gól nedali. Obdobně to dopadlo po dvou minutách i s přesilovkou Vervy, když si vykoledoval vyloučení Tomáš Svoboda. Když ale šel po pěti minutách Sčotka na trestnou lavici podruhé, tak už Piráti trestali. Autorem druhého gólu byl Jan Stránský, který prostřelil litvínovského gólmana. Litvínov poté zvýšil obrátky, ale ke kontaktnímu gólu to nevedlo. Naopak, byl to Chomutov, který se radoval z dalšího gólu. Necelé dvě minuty před koncem třetiny se trefil Tomáš Svoboda, který se dostal až před Januse a lehkou tečí dostal kotouč za jeho záda.

Lepší vstup do třetí třetiny měli hosté, když se jim podařilo ve 43. minutě snížit po střele Sebastiana Pichého, kterou za záda Justina Peterse tečoval Martin Hanzl. Plamínek litvínovské naděje však velmi rychle pohasl, když Piráti předvedli po pěti minutách parádní akci. Adam Raška se po pěkné kombinaci dostal až před litvínovského gólmana, kterého přesnou střelou počtvrté překonal. Po minutě hry mohl Litvínov skórovat podruhé, ale Lukáš Válek sám tváří v tvář gólmanovi Pirátů selhal. Verva postupně zvyšovala tlak a v závěrečných minutách měla početní výhodu, ale Piráti si už gól dát nenechali, zvítězili a získali tak cenné tři body.

Piráti Chomutov – HC Verva Litvínov 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. Duda (Vantuch, Dietz), 28. J. Stránský (Sklenář, V. Růžička), 39. T. Svoboda (V. Růžička, L. Kovář), 48. Raška (J. Stránský, Knot) – 43. M. Hanzl (Piché)

Piráti Chomutov: Peters (Pavlát) – Jank, Knot, L. Kovář, Buchtela, Dietz, D. Zeman, Valach – Sklenář, V. Růžička, T. Svoboda – Marjamäki, Vantuch, Duda – Tomica (C), Raška, J. Stránský – Koblasa, Chlouba, Klhůfek.

HC VERVA Litvínov: Janus (Petrásek) – Trončinský, Ščotka, Graborenko, Piché, Hunkes, L. Doudera, Šesták – Petružálek, Gerhát, Trávníček (C) – Válek, V. Hübl, F. Lukeš – Kašpar, J. Mikúš, Helt – Jurčík, M. Hanzl, M. Havelka.

Rozhodčí: Pešina, Horák – Pešek, Polák

Ohlasy po utkání:

Lukáš Válek, útočník HC Verva Litvínov: Nehráli jsme dobřena nastoupili jsme nekoncentrovaní, nelepí nám to. Místo toho, abychom se to tam nažili nějak domlátit, tak zbytečně něco vymýšlíme. Je to horší a horší.

Jan Stránský, útočník Piráti Chomutov: Pro nás je důležité každé vítězství a ceníme si těch tří bodů. Na začátku jsme měli hodně vyloučených a Litvínov nás k ničemu moc nepustil. Byli jsme docela v defenzivě, ale zvládli jsme to. Pak jsme dali první gól a to nás nakoplo.

Radim Skuhrovec, trenér HC Verva Litvínov: Věděli jsme moc dobře, jak je to dnešní utkání důležité. Chtěli jsme na ledě Pirátů uspět a to se nám nepodařilo. Bohužel na jednu branku nemůžeme vyhrávat utkání. Domácí nám dali lekci z produktivity. Dva góly z přesilových her. My jsme přesilovky měli také, bohužel jsme je nedokázali využít. Za stavu 3:0 se nám podařilo dát gól, ale když jsme nenadechovali, tak nám soupeř dal čtvrtou branku a o osudu zápasu bylo rozhodnuto.

Vladimír Růžička, trenér Piráti Chomutov: První třetina byla opatrná, my jsme v ní měli hodně oslabení, ale ubránili jsme se. Uklidnil nás první gól, který jsme dali z přesilovky. Druhá třetina přinesla opět opatrný hokej, nám se podařilo dát dva góly a Litvínovu odskočit. Ve třetí třetině jsme si zápas hlídali a myslím si, že dnes hráči podali perfektní výkon. Výborně bránili, blokovali střely a parádně nám zachytal gólman.