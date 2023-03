Tak to byl start čtvrtfinále jako z partesu! Chomutovští Piráti rozehráli sérii doma s Příbramí, která vydržela jen první třetinu. Pak ji Piráti posadili na kolotoč a obávaného soupeře dotočili ke čtrnácti inkasovaným gólům!

Piráti vtrhli do čtvrtfinále jako lavina. | Foto: Tomáš Urban

Po první dvacetiminutovce necelé dvě tisícovky diváků viděly ještě vyrovnanou partii s domácím vedením 2:1. Pak to přišlo – druhou třetinu Piráti ovládli 7:0, třetí 5:0. Chvílemi to na ledě vypadalo jako pirátská show – efektní nahrávky a skvělá zakončení. Veterán Hübl posbíral čtyři kanadské body, Svoboda dal hattrick. Statistiky si vylepšili i ostatní. Příbramští brankáři Šofr a Jiroušek se střídali v kleci jako svatí na orloji. Hosté nevěděli, kde jim hlava stojí. Do pátku teď mají čas chytit zpátky balanc a připravit se na domácí druhý duel série.

Piráti Chomutov - Příbram 14:1 (2:1, 7:0, 5:0), stav série 1:0

Branky a nahrávky: 3. Svoboda (Němec, Hübl), 17. Kostourek, 22. Hübl (Matai), 27. Svoboda (Mála, Němec), 29. Kostourek (Mála), 30. Svoboda (Hübl), 32. Chrpa (Havel), 33. Zajíček (Matai, Hübl), 36. Chrpa (Váchal, Svoboda), 42. Veselý (Kostourek, Vrhel), 43. Zajíček (Mála, Němec), 46. Koblížek (Zajíček, Mála), 49. Vrhel (Kostourek), 55. Seemann (Němec, Mála) – 3. Zdeněk (Gengel, Kafka).

Piráti Chomutov: Hanuljak (Běhula) – Němec, Matai, Seemann, Havel, Váchal, M. Žižka, Petrásek – Chrpa, Hübl, T. Svoboda – Kostourek, Chlouba, Vrhel – Zajíček, Mála, Koblížek – Ekrt, Veselý, Mežnar. Trenér: Kamil Koláček.

HC Baník Příbram: Šorf (27-41-46. Jiroušek) – Vinš, Zedek, Havlín, Grubner, Patzelt, Saňa, Zdeněk – Furch, Dragoun, Bečvář, Brzák, Josefus, Eret, Hasman, Pinkas, Bednařík, Kafka, Gengel. Trenér: Pavel Marek.