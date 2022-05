Richard Běhula pochází ze Zlína, ovšem celkem brzy se přesunul do Vsetína, odkud přes žáky Liberce přišel v roce 2014 do Chomutova. Hned první ročník pod vrcholky Krušných hor pro něj byl medailový, neboť tehdejší mladší dorost vybojoval na závěrečném turnaji bronz.

Odchovanec valašského hokeje se postupně zařadil mezi opory mládežnických celků a už v sedmnácti letech debutoval začátkem února 2018 mezi dospělými v barvách nedaleké Kadaně. Premiéru v chomutovském áčku si odbyl v rámci přípravy 2019, na konci září téhož roku poprvé odchytal celé mistrovské utkání. První výhru si připsal o několik týdnů později poslední listopadový den v Porubě. Kuriozitou zmíněného vítězství je, že mladému gólmanovi během utkání v Ostravě odlétl nůž brusle.

Richard Běhula zatím odchytal v pirátském dresu pět utkání a přichází po dvou ročnících v Chance lize, které strávil v Kadani a po jejím odstoupení ze soutěže v Šumperku, kde však dostal šanci jen ve dvou kláních.

Vít Seemann přišel do Chomutova o poznání dříve, neboť rodný Most opustil už v sedmé třídě. Za tehdejší pirátský mladší dorost nastoupil poprvé během ročníku 2013/2014 a stejně jako Richard Běhula se na jaře 2015 podílel na bronzu. O rok později pomohl staršímu dorostu ke stříbru, přestože věkem stále patřil do nižší věkové kategorie.

To zaujalo trenéry reprezentační šestnáctky, v níž naskočil do sedmi zápasů. Později si s národním týmem do 18 let zahrál i na Memoriálu Ivana Hlinky 2018 a prošel také reprezentační devatenáctkou. Pozvánka na mistrovství světa mu však v mládežnických letech na stůl nepřistála.

První start za chomutovské áčko si připsal 23. března 2019, když stabilní hráče seniorského extraligového týmu skolila salmonelóza. Po sestupu zahájil následující ročník ve druholigové Příbrami, ovšem od poloviny října 2019 už pravidelně hrál za áčko Pirátů. Po pádu do krajské ligy rovněž nabral směr Kadaň, kterou po roce opustil a dohodl se na spolupráci s Přerovem.

Zubři poslali Víta Seemanna na několik duelů do druholigového béčka brněnské Komety, před vánočními svátky se tak vrátil pod Krušného hory, ovšem zamířil do Sokolova, kde zažil atmosféru semifinále play-off.