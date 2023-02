„Jeho zkušenosti a přehled v hokejovém prostředí vnímáme jako velký přínos před rozhodujícími boji této sezóny. Zároveň jsme rádi, že půjde o dlouhodobou spolupráci, pokud nepřijde nabídka, která se, jak se říká, neodmítá,“ doplňuje s tím, že součástí smlouvy je výstupní klauzule v případě zájmu z extraligy.

V návaznosti na tento krok dochází k určitým změnám v kompetencích jednotlivých členů vedení klubu. „Sportovní úsek A-týmu bude mít na starost Martin Pešout, já zůstávám manažerem týmu se zaměřením na ekonomiku a Petr Jíra se bude naplno věnovat mládeži, čímž se mu uvolní ruce,“ popisuje Jiří Sochor.

Nový sportovní manažer bude zároveň konzultantem dosavadních trenérů, na jejichž pozici se v tuto chvíli nic nemění. „Oba dopředu věděli, co se chystá, teď už bude na všech třech, jak budou spolupracovat. Nicméně hlavním trenérem zůstává i nadále Kamil Koláček a jeho asistentem Petr Martínek,“ zdůrazňuje Jiří Sochor.

„V Karlových Varech jsme několik let usilovali o to, aby se Sokolov dostal do první ligy, takže vím, jak je to těžké a že se hodí každý názor, pohled nebo postřeh,“ připojuje nový šéf sportovního úseku A týmu, který už absolvoval s týmem trénink na ledě.

Šestapadesátiletý rodák ze Slaného začínal kariéru hlavního kouče u seniorských týmů ve zdejším regionu, když nejprve trénoval tehdy prvoligovou Kadaň, odkud se v lednu 2008 přesunul po odchodu Vladimíra Kýhose do brněnské Komety do Chomutova.

V sezoně 2007/2008 dovedl tým do finále, kde jeho svěřenci padli s Mladou Boleslaví, o ročník později zastavila soubor koučovaný Martinem Pešoutem v semifinále druhé nejvyšší soutěže Kometa Brno.

Kroky nového sportovního manažera -týmu následně směřovali zpět do Kadaně a ještě v průběhu sezóny 2009/2010 na Slovensko, kde dokončoval ročník jako hlavní kouč Skalice. Právě tento klub z česko-slovenského pomezí, karlovarská Energie a Kometa Brno se v dalších letech staly pro Martina Pešouta osudovými. Nikdo jinde totiž až doposud nepůsobil.

V roce 2017 převzal jako hlavní kouč právě Západočechy, se kterými postoupil zpět do nejvyšší soutěže, v níž mužstvo zaujalo zajímavým hokejem, který katapultoval několik hráčů až do národního týmu a Jakuba Fleka s Jiřím Černochem k bronzu z mistrovství světa. Aktuální ročník pak začínal jako hlavní kouč Komety, ale před vánočními svátky byl odvolán.