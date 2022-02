Chomutov chtěl vyřazovací část hodně zpestřit svým příznivcům a dokonce pro ně připravil hokejové studio, ve kterém pro ně duel z Kadaně přenášel i s komentářem. A u fanoušků se tahle příjemná novinka setkala s pozitivním ohlasem.

„Byl to kvalitní zápas, který se musel divákům líbit. Chomutovští přijeli s velkým náskokem a mají neskutečně kvalitní i široký kádr, takže pokud vypadne jeden hráč, naskočí druhý. My jsme bojovali a odvedli kus práce, takže jsem kluky pochválil, protože zahráli výborný zápas. Nebylo to tak jednoznačné vítězství soupeře, kterému můžu jenom pogratulovat a popřát, aby všechno dotáhl do úspěšného konce a dostal se do druhé ligy," popřál soupeři kadaňský kouč Miroslav Buchal.

„Bylo to klasické utkání play-off. Musím říct, že domácí výborně bránili a my jsme s tím měli trošičku problémy. Možná nám uškodily zaprvé vlažný začátek a zadruhé neproměněné šance, které jsme měli. Tím myslím ty nájezdy, které byly určující. Od druhé třetiny jsme byli takoví… nevím, jestli jsme byli nervózní, ale všechno nám odskakovalo a nedali jsme si pořádně přihrávku. Byl to boj od první až do poslední minuty. Jsem rád, že jsme postoupili a budeme mít trochu času na nějakou přípravu na další kolo," dodal chomutovský kouč Petr Martínek.

