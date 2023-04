Chomutovští hokejoví fanoušci jsou v pozoru! V neděli 2. dubna jejich Piráti rozehrají semifinále play off, kdy se poprvé v sezoně protnou obě druholigové skupiny Západ a Východ a Chomutov cestuje k prvnímu duelu do Znojma (18.00).

Skvělí fanoušci chomutovských Pirátů. Takhle fandili na stadionu v Mostě. | Video: Deník/Václav Veverka

Piráty nečeká snadná šichta. Znojmo zdobí patnáct výher v řadě. Play off procházelo jako nůž máslem. Znojmo ve čtvrtfinále zametlo s Valašským Meziříčím, Piráti v pěti zápasech v dramatickém měření sil poslali na dovolenou houževnatou Příbram.

„Čeká nás Znojmo, netuším na co se připravit. Neviděl jsem ani jeden jejich gól ze sezony, ani vteřinu jak hrají. Vím zhruba, kdo tam hraje, ale nikterak zvlášť jsem to nestudoval. Myslím, že trenéři nám nějaký rozbor připraví. Očekávám bruslivý hokej, mají tam střední generaci hráčů, bude to fyzicky náročné. Ale je to play off, takže když se semkneme, Hany (Hanuljak) nám zachytá, tak je možné všechno,“ řekl pro klubovou televizi chomutovský Jakub Matai, který si se svým týmem přeje dojít co nejdál. Že Piráti začínají první dva zápasy u soupeře, neřeší. Jedno přání ale má – narvat chomutovskou ROCKNET arénu fanouškama.

„Chtěl bych si zkusit jaké to je zahrát si před čtyřmi nebo před pěti tisíci diváky. Ale fanoušky máme skvělé, to nám může závidět většina prvoligových klubů. To je úplně super,“ dodal Matai. A tohle není úplně nemožné splnit. Rozhodující pátý duel s Příbramí sledovalo v Chomutově tři tisíce lidí.

Jednu kaňku ale celá série ještě před startem má. Venkovní duely Pirátů jejich příznivci z domova neuvidí. „Každá série jednou končí. Tři sezóny a 51 venkovních přenosů. Ze semifinálové série s HC Aptec Orli Znojmo vám však nenabídneme ani jeden venkovní duel. Domácí klub zamítl všechny naše žádosti a prosby ať už o obrazový, či rozhlasový přenos,“ informovali Piráti na svých sociálních sítích s tím, že znojemští Orli jsou prvním klubem, který přenos zatrhnul.

Program Pirátů Chomutov v semifinále play off:

Neděle 2. dubna – 1. zápasy:

18:00 Orli Znojmo – Piráti Chomutov

Pondělí 3. dubna – 2. zápasy:

18:00 Orli Znojmo – Piráti Chomutov

Čtvrtek 6. dubna – 3. zápasy:

17:30 Piráti Chomutov – Orli Znojmo

Pátek 7. dubna – případný 4. zápas:

17:30 Piráti Chomutov – Orli Znojmo

Neděle 9. dubna – případný 5. zápas:

18:00 Orli Znojmo – Piráti Chomutov

