Chomutov - Piráti na Vítkovice vletěli hned od začátku, ale přibrzdilo je vyloučení a inkasovaný gól. Nenechali se však rychlým vedením soupeře zaskočit a zápas díky využitým přesilovkám otočili. V úvodu druhé třetiny eliminovali tlak soupeře a odskočili do dvougólového vedení. Ve třetí třetině sice Vítkovice vstřelili kontaktní gól, ale Chomutov už si nenechal výhru vzít.

Piráti v bílém tentokrát doma nezaváhali a po dramatickém závěru porazili Vítkovice. | Foto: Deník/Roman Dušek

Jako první se gólově prosadili hosté, kteří dokázali v šesté minutě potrestat vyloučení domácího hráče Adama Rašky. Autorem prvního gólu utkání byl Ondřej Roman. Piráti na gól reagovali zvýšenou aktivitou a záhy se dočkali také oni početní výhody. V desáté minutě musel na lavici hanby za hru vysokou holí Šimon Stránský, ale domácí nabízenou výhodu nevyužili.

V 15. minutě šli opět hosté do čtyř. Zahřívat trestnou lavici šel tentokrát Patrik Zdráhal a domácí jeho nepřítomnost na ledě potrestali šest vteřin před koncem trestu vyrovnávacím gólem. Ani ne za dvě minuty se domácí radovali podruhé. Další početní výhodu Chomutova využil po pár vteřinách Lukáš Vantuch. V závěru třetiny mohli domácí přidat třetí gól, ale Marek Tomica svou tutovku nevyužil.

Piráti navyšují skóre

Druhá třetina začala náporem hostů. Piráti hráli od začátku tetiny jen ve čtyřech, protože si na trestné lavici odpykával trest za hrubost v závěru první třetiny David Štich. Piráti se ubránili ale sotva se Štich vrátil do hry, vystřídal ho na trestné lavici Vladimír Růžička, který šel ven za sekání. I tentokrát se Chomutov ubránil. Domácí vyrovnali hru a vytvořili si několik šancí. Pak ale přišlo další vyloučení Vladimíra Růžičky ale také velká šance domácích. V oslabení se řítil sám na gólmana hostů Jakub Sklenář, ale jeho střelecký pokus gólman vyrazil. Piráti se však v závěru třetiny třetího gólu dočkali. Dvě minuty před jejím koncem šel ven vítkovický Ondřej Roman a vzápětí ho následoval spoluhráč Daniel Krenželok. Dvojnásobnou výhodu domácích přetavil ve třetí gól Vladimír Růžička, který se trefil z vrcholu pravého kruhu do šibenice.

Do třetí třetiny vstoupili domácí s vervou, ale nedařilo se jim vypracované šance zúročit. Pak přišlo vyloučení vítkovického Radima Tomana, jenže tentokrát vyšel Chomutov z přesilovky naprázdno. Zato Vítkovice po chvíli vstřelili kontaktní gól a rázem se z utkání stalo drama. Justin Peters totiž nestačil zareagovat na prudkou střelu Jakuba Lva. Vítkovice v závěru odvolali gólmana, ale jejich prázdnou branku pět vteřin před závěrečnou sirénou trefil Juraj Valach a definitivně tak rozhodl o výhře Chomutova.

Piráti Chomutov - HC Vítkovice Ridera 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Marjamäki (T. Svoboda, V. Růžička), 18. Vantuch (Štich, Duda), 39. V. Růžička (Duda, Marjamäki), 60. Valach – 6. O. Roman (Schleiss, Lev), 53. Lev (Olesz), 59. Juraj Valach.

Piráti Chomutov: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach, Antropov – Marjamäki, V. Růžička, T. Svoboda – Raška, Sklenář, Klhůfek (C) – Tomica, Vantuch, Duda – Koblasa, Chlouba, J. Havel.

HC Vítkovice Ridera: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Baranka, Černý – Olesz, Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Toman, Poletín – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal.

Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Pešek, Polák

Ohlasy po utkání

Pavel Trnka, trenér HC Vítkovice Ridera: Do zápasu jsme vstoupili solidně, bohužel jsme se nechali dvakrát zbytečně vyloučit. Ve druhé třetině jsme se sice dostávali do nějakého tlaku, ale bez jakéhokoliv nebezpečí. Ve třetí třetině jsme vstřelili branku a dostali jsme se na dosah soupeři, ale nedokázali jsme si vypracovat žádnou nebezpečnější šanci a soupeře ohrozit.

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: Na soupeře jsme se připravili. Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Dnes zápas rozhodly naše přesilové hry. Všechny čtyři branky jsme dali v početní výhodě. Dovolím si tvrdit, že dnes jsme byli o něco lepším týmem. Měli jsme dobrý pohyb a vytvářeli jsme si spoustu šancí. Jsme rádi, že jsme tak výborného soupeře s tak dobrým gólmanem dokázali porazit. Z naší strany spokojenost. Je to podruhé v sezoně co jsme dokázali zopakovat vítězství během víkendu a přenesli jsme tu dobrou hru ze Sparty do dnešního utkání a klukům za to patří dík.