Oba týmy vstoupily do zápasu opatrně. Přesto se domácí už ve druhé minutě šli do čtyř, když musel ven Lukáš Kovář. Hosté však byli při přesilovce bezzubí a Piráti se ubránili. Nebezpečnou situaci si vytvořili Piráti v sedmé minutě. Při závaru v brankovišti karlovarské Energie se snažil Jan Stránský dostat kotouč do sítě, ale nepodařilo se mu to. Rozhodčí sice chvíli zkoumali video, ale nakonec z toho bylo jen vyloučení na obou stranách. Pak šel ven Lukáš Vantuch, Energie hrozila, ale gól nedala. Ve 14. minutě dostali možnost hrát přesilovku také Piráti, ale ani oni jí nevyužili. První třetina tak skončila bez branek.

Boj o každý kotouč pokračoval i ve druhé třetině. Piráti se hned od jejího začátku museli bránit při vyloučení Bohumila Janka a byli úspěšní. Pak se dočkali početní výhody také domácí. Na trestnou lavici zasedl Lukáš Kozák. Ani tahle přesilovka však gól nepřinesla. Ten přišel až v polovině zápasu.

Dávid Gríger poslal dorážkou Energii do vedení. Obraz hry ale první branka nijak nezměnila. Dál se na ledě odehrával urputný boj. Energie měla další přesilovku, ale vedení nezvýšila. Oslabení nabídlo šanci domácím. Karlovarské obraně ujel Lukáš Vantuch, ale gólmana Jana Bednáře v brance Energie nepřekonal. Ani snaha Pirátů o vyrovnání nevyšla a tak se oba týmy odebraly do kabin za jednobrankového vedení hostů.

Piráti vyrovnávají, ale Vary vítězí

Do třetí třetiny šli Piráti s jediným cílem a to co nejdříve vyrovnat. To se jim také záhy podařilo. Postaral se o to Lukáš Blaha, který se prokombinoval až před gólmana Bednáře a nedal mu žádnou šanci. Pak se snažily oba týmy strhnout vedení na svou stranu. Blíž k tomu měli hosté, kteří hráli dvakrát po sobě přesilovku, ale neuspěli. Přes veškerou snahu na obou stranách už další gól nepadl a tak se šlo do prodloužení. V něm byli úspěšnější hosté, když po necelé minutě hry domácí přečíslili a střelu Dávida Grígera propustil Justin Peters a svoje záda.

Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 44. Blaha (V. Růžička, Sklenář) – 29. Gríger (O. Beránek, T. Rachůnek)

Piráti Chomutov: Peters (Stezka) – Jank, Trefný, L. Kovář, Knot, Dietz, Blaha, Valach – Sklenář, V. Růžička, T. Svoboda – Tomica, Klhůfek, J. Stránský – Koblasa, Vantuch, Duda – Marjamäki, Gut, Raška I.

HC Energie Karlovy Vary: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Eminger, M. Rohan, Sičák, Šafář – O. Beránek, Gríger, T. Rachůnek – T. Mikúš, R. Vlach, J. Černý – Gorčík, Skuhravý, Balán – Kohout, Kverka, Stloukal.

Rozhodčí: Mrkva, Kubičík – Ondráček, Špůr.

Ohlasy po utkání:

Vladimír Růžička, útočník Piráti Chomutov: Jeden bod je pro nás málo. Dnes jsme se docela trápili, nemohli jsme se prosadit. Z mého pohledu tam bylo zbytečně moc vyloučených. Pak se hraje jen na pár lidí. Někdo pak hraje víc a ti co při oslabení sedí, jsou pak studení. Hodně vyloučených, to podle mě dnes rozhodlo.

Jan Bednář, gólman HC energie Karlovy Vary: Myslím si, že jsme si dnes za ten výkon minimálně dva body zasloužili. Jsme obrovsky šťastní, že se nám konečně podařilo vyhrát. Já nerad hodnotím svůj výkon, ale jsem za tu výhru moc rád. Těší mě, že to viděli moji rodiče a brácha, kteří se přijeli podívat. Pokud jde o pozici jedničky, tak to moc neřeším. Beru to tak, jak trenér řekne.

Tomáš Maryška, trenér HC Energie Karlovy Vary: Pro nás další těžké utkání. Myslím si, že na nás byla znát zpočátku velká nervozita. Neměli jsme zrovna ideální pohyb. Myslím si, že od druhé třetiny už jsme hráli to, co jsme chtěli. Dali jsme první branku a to bylo hodně důležité. Velmi si cením toho, že i když domácí dokázali vyrovnat, tak jsme zvládli závěr utkání. Šli jsem si za druhým bodem, který je pro nás nesmírně cenný a budeme bojovat dál.

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: Byla to bitva, oba týmy hrály o hodně. Podle toho vypadalo i to utkání, nebylo moc pohledné. Byl to souboj brankářů a taktiky. Ve druhé třetině šli hosté do vedení, což nebylo ideální. Pak jsme to dokázali srovnat a chtěli to utkání srovnat. Bohužel jsme nedali góly a to prodloužení je pro nás zklamání. Zahráli jsme ho trošku naivně, a proto jsme dnes prohráli.