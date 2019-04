Vstup do utkání se lépe podařil Pardubicím, které šly už ve třetí minutě do vedení. Dva pardubičtí hráči jeli sami na jednoho obránce a díky důrazu před brankou nakonec dostal kotouč za záda Justina Peterse Jordan Perret.

Už po několika minutách však měli Piráti šanci na vyrovnání. Za zdržování hry šel ven Tomáš Rolinek, jenže po chvíli fauloval Petr Koblasa a hrálo se na obou stranách ve čtyřech.

Piráti se však nevzdávali. Bohumil Jank vybojoval v rohu kluziště kotouč a poslal ho do mezikruží na hokejku Bretta Flemminga, který prostřelil pardubického gólmana Ondřeje Kacetla. Nějakou dobu se pak hrálo nahoru-dolů až se Pardubicím podařilo vsítit druhý gól. Piráti nechali před Petersem nehlídaného Luboše Horkého, který dostal ideální přihrávku a z bezprostřední blízkosti vrátil Dynamu vedení. Přes veškerou snahu a tlak Pirátů se jim do konce první třetiny vyrovnat nepodařilo.

Dynamo odskakuje

Dynamu vyšel skvěle vstup do druhé třetiny. Neuběhlo ano dvacet vteřin a po pravé straně kluziště se do útočné třetiny protáhl Petr Sýkora a střelou nad lapačku chomutovského gólmana navýšil pardubické vedení.

Piráti na třetí gól reagovali zvýšeným pohybem a snahou o kontaktní gól. Tu ale na chvíli přerušilo vyloučení Matyáše Svobody. Piráti oslabení zvládli a dál se tlačili před pardubickou branku. Pak však fauloval Lukáš Kovář a Dynamo mělo opět početní výhodu. Tentokrát jí už využilo. Deset sekund před koncem Jan Kloz po čtvrté zasunul kotouč za Petersova záda. Do kabin se tak šlo za třígólového vedení hostů.

Marná snaha Pirátů

Do třetí třetiny šli Piráti se snahou ještě něco s nepříznivým stavem udělat. Natlačili se před pardubickou branku, ale ze závaru nic nevytěžili. Tlak Pirátů pokračoval, jenže Dynamo bránilo pozorně. Několikrát zahrozilo z brejku, ale Peters byl vždy na místě. Hru pak zpestřilo dvojí vyloučení, když za vzájemnou potyčku šli zchladit hlavy Jan Stránský a Rhett Holland. Chomutovskou ofenzivu následně umocnilo vyloučení Tomáše Rolinka, ale gólu se Piráti nedočkali.

Naopak, sotva skočil Rolinek zpátky na led, hned přidal pátý gól Pardubic, když si najel před Peterse a tečoval nahození Patrika Poulíčka. Závěr utkání si Pardubice zkušeně pohlídaly a získaly tak třetí barážové vítězství v řadě.

Piráti Chomutov – HC Dynamo Pardubice 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Flemming (Jank, Raška I) – 3. Perret, 12. L. Horký (Mandát), 21. P. Sýkora (Ihnačák, M. Kratochvil), 35. J. Kloz (L. Horký), 49. Rolinek (Poulíček, Perret).

Piráti Chomutov: Peters (Stezka) – Flemming, Jank, Knot, Dietz, L. Kovář, Štich, Trefný – Duda, V. Růžička, Koblasa – Klhůfek, Huml, Sklenář – J. Stránský, Vantuch, Tomica – T. Svoboda, Raška I, Ma. Svoboda.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl (Klouček) – Eklund, Holland, Mikuš, Schaus, Porseland, J. Zdráhal, Nedbal – M. Kratochvil, Ihnačák, P. Sýkora – Rolinek, Bubela, Hovorka – Mandát, Poulíček, L. Horký – Perret, Marosz, J. Kloz.

Rozhodčí: Jeřábek, Obadal, Pešek, Hynek.

Ohlasy po utkání:

Petr Sýkora, útočník HC Dynamo Pardubice: „Věděli jsme, že máme dva zápasy venku a je potřeba udělat nějaké body. Dnes to byl hodně těžký zápas a jsme rádi, že se nám to povedlo. Uklidnilo nás, že jsme dali hned na začátku gól. Je to ale teprve začátek a bodů budeme potřebovat ještě hodně. Všechny týmy jsou silné a mají velmi zkušené hráče. Každý zápas je hodně těžký."

Ivan Huml, útočník Piráti Chomutov: „Pardubice byly dnes lepší a zaslouženě vyhrály. My jsme si nepohlídali začátek zápasu, opět jsme dělali chyby v před-brankovém prostoru a Pardubice nás za to trestaly. Teď musíme dobře zregenerovat a poučit se. V pátek jedeme do Pardubic a tam musíme vyhrát."

Richard Král, trenér HC Dynamo Pardubice: "My jsme podali od první minuty koncentrovaný výkon. Měli jsme lepší pohyb, dobře jsme plnili taktické věci a zaslouženě jsme vyhráli."

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: „My jsme od začátku tahali za kratší konec. Musíme sportovně přiznat, že Pardubice hrály výborně, organizovaně. Hrály chytrý účelný hokej a trestaly naše chyby. My jsme chtěli hrát zezadu, bohužel, hned na začátku jsme inkasovali gól a i když jsme vzápětí srovnali, tak jsme další gól dostali. Působili jsme ospalým dojmem. Neměli jsme tu energii, potřebný drive. Nevím, jestli na hráče dolehly ty problémy, co jsme měli. Nechci to omlouvat, ale dnes jsme to utkání nezvládli. Musíme se dát do pořádku a pokusit se vyhrát v Pardubicích."