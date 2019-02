Chomutov – Piráti Chomutov, hostili v rámci 41. kola Mountfield Hradec Králové. V první třetině branka i přes zjevnou převahu hostů nepadla. Těch se diváci dočkali až ve druhé třetině, kterou hosté vyhráli 2:1. Piráti se snažili o zvrat, ale brzy inkasovali potřetí. Když pak nedokázali ke konci třetí třetiny využít téměř dvouminutovou dvojnásobnou přesilovku, bylo o vítězi rozhodnuto.

Piráti Chomutov (v bílém) hostili doma v rámci 41. kola Mountfield Hradec Králové. | Foto: Deník/ Roman Dušek

První třetina začala v tempu, ale žádný z týmů si nedokázal vytvořit vážnější šanci. Přesto se jako prvním podařilo zahrozit hostům, kteří se v páté minutě pokusili zaskočit gólmana Justina Peterse. Ten ale střelu z mezikruží z hole Tomáše Vincoura lapil. O dvě minuty později měl šanci domácí Jan Havel, ale ani on nebyl úspěšný.

Další velká šance domácích přišla, když musel na trestnou lavici hradecký Maris Bičevskis. Vladimír Růžička si najel zprava před branku a poslal přesnou nahrávku na najíždějícího Jakuba Sklenáře, ten ale z bezprostřední blízkosti přestřelil zcela odkrytou bránu. První třetina tak nakonec skončila bez branek.

Piráti vstoupili do druhé třetiny s chutí a atakovali obranu hostů. Hradec však postupně hru vyrovnal a korunoval jí šťastným prvním gólem. Hradečtí nahodili kotouč na bránu, který tečí usměrnil Radovan Pavlík. Po jeho zásahu se puk výrazně zpomalil, ale přesto se došoural za záda Justina Peterse. Hosty gól povzbudil a byli aktivnější. Když si po několika minutách šel odpočinout na trestnou lavici Juraj Valach, druhou branku hradeckých přidal Petr Koukal poté, co hradečtí vyšachovali domácí obranu. Pak dostali domácí šanci v podobě další přesilovky. Na lavici hanby zasedl Radek Smoleňák. Piráti se snažili dát kontaktní gól, ale i přes skvělou šanci Masi Marjamäkiho gól nedali. Chomutovská Rocknet aréna se však přece jen gólu dočkala. Pochvíli se Jakub Sklenář protlačil skrz hradeckou obranu až před Brandona Maywella a propasíroval kotouč za jeho záda.

Třetí třetinu zahájili Piráti v početní výhodě. Na trestné lavici si odpykával zbytek trestu z předchozí třetiny Dominik Graňák. Domácí ale vyrovnat nedokázali. Naopak, byli to hradečtí, kteří opět navýšili vedení na dvě branky. Radovan Pavlík unikl domácí obraně a šel sám na Justina Peterse, kterého překonal střelou mezi betony. Vzápětí se museli Piráti bránit při vyloučení Juraje Valacha a také ubránili. Jejich snahu o vstřelení kontaktního gólu však přibrzdilo další vyloučení. Tentokrát šel pykat na trestnou lavici Radek Duda. Ani tentokrát však toho nedokázali hosté využít. Velkou šanci na korigování nepříznivého stavu dostali Piráti pět minut před koncem, kdy hráli téměř dvě minuty dvojnásobnou přesilovku. Navíc odvolali gólmana, ale ani hra šest proti třem, gól nepřinesla. Závěrečný tlak domácích už vyšel naprázdno a Mauntfield si z Chomutova odvezl všechny tři body.

Piráti Chomutov – Mountfield HK 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Sklenář (Chrpa) – 26. R. Pavlík (Cingel, Vincour), 28. Koukal (Vincour, Smoleňák), 44. R. Pavlík.

Piráti Chomutov: Peters (Pavlát) – L. Kovář, Valach, Dietz, Knot, Jank, Buchtela – Sklenář, V. Růžička, J. Havel – Marjamäki, Huml, T. Svoboda – Tomica, Raška, Duda – Koblížek, Gut, Chrpa – Koblasa.

Mountfield HK: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Rákos, Lessio.

Ohlasy po utkání:

Tomáš Martinec, trenér HC Mountfield Hradec Králové: My jsme do Chomutova jeli s tím, že to bude těžký zápas. Od začátku ten náš výkon nebyl ideální. Rádi bychom se prezentovali jiným hokejem, ale byl to spíš boj. Byla tam spousta nepřesností, ale my jsme-li pokorní a těch bodů si dnes moc vážím.

Vladimír Růžička, trenér Piráti Chomutov: První třetina byla jasně pro Hradec, který nás jasně přehrával. My jsme dobře bránili a jejich šance pochytal náš gólman. Paradoxně ve druhé a třetí třetině, když jsme hráli docela dobře, tak dávali góly. Zápas rozhodla druhá třetina, kdy jsme dostali dva góly. Hradec si to už ve třetí třetině hlídal. Samozřejmě rozhodlo i to, že jsme nedali při hře pět proti třem gól. To nás mohlo vrátit do zápasu. Jenže když při takové přesilovce nedáme gól, tak nemůžeme pomýšlet na to, že bychom vyhráli zápas.