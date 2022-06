„Bavili jsme se o Radkovi už po skončení kvalifikace. Chtěli jsme ho oslovit, což jsme hned po jeho konci ve Slavii udělali,“ popisuje manažer A-týmu Jiří Sochor. „Byl pro nás prioritou do obrany, protože je to místní odchovanec a navíc bojovník, který už nasbíral spoustu zkušeností,“ připojuje ještě.

Chomutovský rodák pomáhal v play-off k juniorskému titulu na jaře 2014, kdy už pravidelně nastupoval mezi dospělými za A-tým v nejvyšší soutěži i tehdejší partnerské Kadani o patro níž. V základních částech nastoupil za nejstarší mládežnický tým rovněž v obou dalších mistrovských sezónách.

Radek Havel debutoval v áčku klubu, v němž udělal první krůčky na ledě, 21. března 2013 v extraligové skupině o udržení. První bod zaznamenal na začátku roku 2014, na premiérový gól si počkal něco přes dva měsíce, neboť ho vstřelil na sklonku března v prvním kole nakonec sestupové baráže.

Ročník 2014/2015 sice zahájil na severu Čech, ale v jeho průběhu zamířil do Znojma hrajícího rakouskou mezinárodní EBEL a po jeho skončení nabral směr Německo, kde nastupoval ve druhé nejvyšší soutěži za Fischtown Pinguins.

V létě 2016 se Radek Havel do Chomutova poprvé vrátil, ovšem po sezóně odešel do Havířova, odkud se vydal opět na západ od našich hranic, neboť oblékal dres Freiburgu v německé DEL2. Následoval další návrat do mateřského klubu, který po pádu do krajské ligy znovu opustil. Přes Kadaň a Havířov přešel do pražské Slavie, z níž se vrací potřetí k Pirátům.

„Rozhodla rodina, protože v srpnu čekáme s manželkou přírůstek do rodiny. Chtěl jsem být proto doma,“ vysvětluje důrazný obránce, který patřil k nejvytěžovanějším bekům jednoho z pražských „S“. „Jsem tu a chci pomoct týmu k úspěchu,“ dodává ještě.