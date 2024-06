S hokejovými Piráty z Chomutova se v tuto chvíli připravuje na nováčkovskou prvoligovou sezónu už čtveřice hráčů, kteří budou v letním období před startem základní části bojovat o místo v kádru. Pátým do zmíněné party se nyní stává šestadvacetiletý útočník Filip Helt, jenž se dává dohromady po zdravotních problémech z minulé sezóny. Také vysoký forvard stvrdil podpisem smlouvu zatím do konce srpna.

Hokejista Filip Helt. | Foto: Piráti Chomutov

„Filip se až do konce července bude připravovat sám, aby dokončil rekonvalescenci. K týmu se připojí, až vyjedeme na led,“ popisuje Martin Pešout. „Jde o důrazného útočníka, který umí dát gól, což se nám v nováčkovské sezóně může hodit, pokud bude v pořádku a ukáže se v přípravných zápasech v dobrém světle,“ doplňuje sportovní manažer a hlavní trenér na adresu 211. hráče draftu do NHL v roce 2016.

´Litvínovský rodák, jehož si ve zmíněné dražbě talentů do nejslavnější soutěže světa vybrala organizace St. Louis Blues, zamířil během léta po draftu do kanadské juniorské OHL, v níž hájil barvy týmu Sarnia Sting. Po roce v zámoří se vrátil do České republiky a hned debutoval mezi dospělými. Nejprve se ukázal v první lize, následně dostal prostor i mateřském Litvínově.

Extraligová premiéra připadla u Filipa Helta na 26. listopadu 2017 v Brně. Na začátku dalšího kalendářního roku, konkrétně 5. ledna 2018, ve svém druhém startu mezi tuzemskou elitou poprvé bodoval, když jako jediný překonal během domácího duelu Ondřeje Kacetla v pardubické brance.

I v dalších sezónách pendloval mezi dvěma nejvyššími soutěžemi, v nichž má podobný počet startů. Extraligová bilance nejnovějšího přírůstku na chomutovské soupisce čítá 138 střetnutí, osm gólů a patnáct asistencí v jediném klubu. O patro níž pak zapsal v Litoměřicích, Kadani, Jihlavě, Sokolově a již zmíněné Slavii 145 zápasů, třicet přesných zásahů a osmadvacet přihrávek.

Nyní Filip Helt zabojuje, aby prvoligová čísla rozšířil v pirátském dresu. „V mém rozhodnutí hrály roli dva faktory,“ reaguje samotný hráč. „Mám to sem blízko a navíc jsme se domluvili na přívětivých podmínkách, abych doléčil zranění a byl připravený jít s týmem na led,“ prozrazuje jedním dechem.