Piráti chtějí do druhé ligy! Na svaz poslali žádost o zařazení do soutěže

Hokejovou cestou na ledě by chomutovští Piráti nejspíš postup do druhé ligy vybojovali. Jenže světová pandemie koronaviru jim tuhle snahu zhatila a sezonu v nejnižší krajské hokejové lize Piráti nedohráli. A tak chtějí postoupit administrativní cestou a zaslali na Český svaz ledního hokeje (ČSLH) žádost o zařazení do třetí nejvyšší soutěže.

Piráti začali sezonu v nejnižší krajské lize, tu ale nedohráli kvůli pandemii koronaviru. | Foto: Deník/Roman Dušek

„Český svaz ledního hokeje obdržel dne 27. ledna žádost klubu Piráti Chomutov o zařazení do druhé ligy pro sezonu 2021/2022. Výkonný výbor ČSLH se touto žádostí minulý týden na svém jednání zabýval, přičemž před rozhodnutím si vyžádal stanovisko ostatních druholigových klubů,“ řekl pro hokej.cz Antonín Vansa, manažer sportovního oddělení ČSLH. Ostatní kluby jsou myšlence přivítat mezi sebou chomutovské Piráty nakloněny. Za celkem ze severu Čech stojí i fanoušci, který klub v těžkých dobách po sestupu z extraligy a Chance ligy neopustili a při startu krajské ligy naplnili povolenou kapacitu stadionu. Po zrušení sezony pak ani nežádali o vrácení peněz za permanentní vstupenky a pojali to jako finanční pomoc klubu svého srdce.