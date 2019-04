Souboj dvou týmů, kterým baráž nevyšla, začal domácí snahou o rychlé vedení. Motor ale nezůstával pozadu a nebezpečně kontroval. Už ve čtvrté minutě dostal Motor kotouč do branky, ale Jakub Doktor se radoval předčasně, jenže rozhodčí gól neuznali pro faul na gólmana Dominika Pavláta.

Další velkou šanci měli opět hosté. Ve 13. minutě se po chybě domácí obrany ostal sám před domácího gólmana Martin Heřman, ale jeho střelu na zadní tyč Pavlát vyrazil betonem. Nakonec se ale jako první radovali domácí. Při vyloučení Jakuba Doktora se trefil z prostoru mezi kruhy Petr Kobasa. Piráti se však neradovali dlouho. Při vyloučení Jana Stránského vyrovnal v poslední minutě první třetiny Cody Bradley.

Piráti jdou do trháku

Druhou třetinu začal Motor aktivně. Díky tlaku si vytvořil několik šancí a posléze i dvojnásobnou početní výhodu. Tu ale nedokázal využít a Piráti přešli do protiofenzívy. Mladík Petr Chalán dostal ideální přihrávku od Pavla Klhůfka a poslal Piráty do vedení.

Uběhla další minuta a prořídlé ochozy se rozjásaly znovu. Jan Stránský ujel společně s Lukášem Kovářem, kterému naservíroval kotouč do ideální pozice a Kovář svou šanci využil. Od této chvíle Piráti ovládli hru a Motor k ničemu nepouštěli.

V závěru druhé třetiny však přece jen Piráti polevili a Motor dal kontaktní gól. To však nebylo všechno, domácí si během minuty předvedli další skvělou kombinaci, kterou čtvrtým gólem završil Petr Koblasa.

Drama na závěr

Motor ani za nepříznivého stavu nesložil zbraně. Jenže jejich snahu po chvíli zmrazil pátý gól Pirátů. Petr Koblasa střelou hned po vhazování dosáhl hattricku. Záhy při vyloučení Radka Dudy dostal Motor šanci na zkorigování výsledku, ale Chomutov to nedopustil. Naopak, po pár minutách hry fauloval budějovický Roman Přikryl, ale skóre se neměnilo.

K tomu došlo až v 51. minutě. Třetí branku Budějovic dal David Gilbert. Osm minut před koncem třetí části dostal Motor příležitost ještě utkání zdramatizovat. Na trestnou lavici odešel Lukáš Balha a za chvilku šel za ním Jan Stránský. Motor poté dvojnásobnou přesilovku využil, když Roman Přikryl prostřelil Dominika Pavláta. Motor se snažil o vyrovnání a na poslední dvě minuty odvolal brankáře. Toho však využili Piráti, když do prázdné budějovické branky dal šestý gól Jan Stránský a bylo rozhodnuto.

Piráti Chomutov - ČEZ Motor České Budějovice 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 15. Koblasa (Huml, Duda), 28. Chlán (Klhůfek), 29. L. Kovář (J. Stránský, Chlouba), 38. Koblasa (Klhůfek), 43. Koblasa (Klhůfek), 59. J. Stránský (Huml, Koblasa) – 20. Bradley (M. Jandus, Z. Doležal), 37. Doktor, 51. Gilbert (M. Novák, P. Novák), 56. R. Přikryl (M. Jandus, M. Novák)

Piráti Chomutov: Pavlát (Stezka) – L. Kovář, Knot, D. Zeman, Štich, Trefný, Blaha, Seemann – Tomica, Huml, J. Stránský – Koblasa, Klhůfek, Chlán – A. Dlouhý, Šťovíček, Duda – Chrpa, Chlouba, Ouřada.

ČEZ Motor České Budějovice: Kváča (Strmeň) – Babka, Vydarený, Prospal ml., M. Jandus, Doktor, Kachyňa – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Doktor, Gilbert, M. Novák – Z. Doležal, Bradley, Beránek – P. Novák, Dančišin, Šimánek.

Rozhodčí: Hradil, Klouček – Jeřábek, Gerát.

Ohlasy po utkání:

Radek Duda, útočník Piráti Chomutov: „Sportovně musíme uznat, že Kladno bylo v baráži lepší. Měli Plekance s Jágrem a ti jim to vyhráli. My jsme tady nechali všechno a je hezké od fanoušků, že to umí ocenit. Každý normální člověk, který ví, jak tady ta organizace fungovala, musí uznat, že každý hráč z našeho týmu, musí dostat medaili. Já to nechci rozvádět, ale nevím který člověk, který by nebyl několik měsíců placený, by dokázal sem chodit a pořád odvádět stoprocentní výkony."

Václav Prospal, trenér ČEZ Motor České Budějovice: „Pro nás byl dnešní zápas odrazem celé baráže tak, jak jsme jí odehráli. Pro nás je to hořké zakončení sezony, protože kluci ze sebe vydali všechno, co měli a za to bych jim chtěl poděkovat. Bohužel ta baráž udělala ostudnou kaňku na celé sezoně."

Jan Šťastný, trenér Piráti Chomutov: „Viděli jsme vyrovnané utkání, které rozhodla naše produktivita. Byli jsme šikovnější v zakončení. Byl to poslední zápas baráže, oba týmy daly šance mladým hráčům, kteří, si myslím, že v budoucnu budou pro Chomutov důležití. Chtěl bych poděkovat našemu mužstvu, že jsme to odehráli tak, jak jsme odehráli. Sezona byla hodně náročná, bylo tam hodně úskalí a jsem rád, že to kluci nezabalili a vydrželi až do konce a rozloučili jsme se výhrou."