Zápas začal v tempu, hned od začátku se hrálo naplno a nikdo netaktizoval. Rozjezd Pirátů zpomalilo zakrátko vyloučení. Už ve druhé minutě šel na trestnou lavici Vladimír Růžička. Kladno ale přesilovku nevyužilo. Dál se hrálo nahoru dolů, ale žádný tým si nevypracoval vzloženou šanci. Větší vzrušení přinesla až třináctá minuta, kdy si šli sednout na trestnou lavici hned dva hráči. Jako první kladenský André Lakos a hned po něm Radek Duda. Týmy měly víc prostoru na ledě, ale ani jeden toho ke skórování nevyužil. V závěru třetiny si Piráti vytvořili tlak, ale ani Petr Koblasa či Radek Duda gól dát nedokázali a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

Boj pokračuje

Ve druhé třetině pokračoval boj o každý kotouč. Oby týmy se snaží hrát dopředu a strhnout vedení na svou stranu. Velkou příležitost ke změně stavu dostali ve druhé třetině domácí Piráti, když šel ven ve 25. minutě Petr Hořava. Lukáš Cikánek v brance Kladna však udržel čisté konto.

Ve 32. minutě stálo štěstí na straně Pirátů, když střela z hole Daniela Kružíka skončila na barkové konstrukci gólmana Peterse. Následovalo vyloučení Bretta Flemminga, ale Rytíři svou šanci propásli. Kladno si však po neúspěšné přesilovce vytvořilo tlak a domácí se dlouho nemohli dostat z obranného pásma. Nakonec si navíc vykoledoval dvě minuty Matyáš Svoboda za faul na Jaromíra Jágra, ale Piráti se ubránili. Naopak, mohli jít do vedení, když se v závěru přesilovky dostali do brejku. Marek Tomica přihrál na najíždějícího Lukáše Vantucha, kterého ale vychytal Lukáš Cikánek. I druhá třetina tak skončila bez branek.

Piráti rozhodují

Třetí třetinu začali lépe Rytíři, když si postupně vytvořili tlak, který ještě umocnilo vyloučení Bretta Flemminga. Jenže chomutovský gólman v brance všechny střelecké pokusy zlikvidoval.

Když byli Piráti v plném počtu, ihned se vydali do protiútoku. Z prostoru mezi kruhy pálil Radek Duda a jeho střelu tečoval Jakub Sklenář za záda bezmocného Cikánka. V 54. minutě se radovali fanoušci hostů, když se domnívali, že dali vyrovnávací gól. Po přezkoumání videozáznamu však rozhodčí rozhodli, že branka nebyla.

To za pár minut se opět radovali domácí. Do brejku se dostal Vladimír Růžička a zvýšil na 2:0. Rytíři se poté velmi snažili o zkorigování výsledku, ale o možnost závěrečného tlaku je připravilo dvě minuty před třetí sirénou vyloučení Tomáše Plekance. Skóre už se neměnilo a tak Piráti získali v baráži první cenné body.

Piráti Chomutov – Rytíři Kladno 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 48. Sklenář (Duda, Vantuch), 55. V. Růžička (Duda)

Piráti Chomutov: Peters (Stezka) – Jank, Flemming, L. Kovář, Knot, Štich, Blaha, Buchtela – Koblasa, V. Růžička (A), Duda – Sklenář, Huml (A), Klhůfek – Tomica (C), Vantuch, J. Stránský – Ma. Svoboda, Gut, Šťovíček.

Rytíři Kladno: Cikánek (Brízgala) – Nash, Zajíc, J. Říha, Kehar, Lakos, P. Hořava – Jágr (A), Plekanec, Redlich – Melka, Vampola (A), J. Strnad (C) – Jelínek, Machač, Zikmund – Kružík, T. Kaut, Svedlund – Š. Bláha.

Rozhodčí: Hradil, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan.

Ohlasy po utkání:

Tomáš Plekanec, útočník Rytíři Kladno: „Neodehráli jsme špatný zápas, ale ne všechno jsme dělali dobře. Prohráli jsme, ale byl topení zápas, takže se zatím nic neděje. Pokud jde o ten vyrovnávací gól tak já jsem to viděl zepředu a kotouč byl několik centimetrů za brankovou čárou, ale to už je teď jedno."

Radek Duda, útočník Piráti Chomutov: „Dneska nebylo proč se šetřit, prostě jsme do toho kopli a čekali, co se bude dít. Musím přiznat, že Kladno bylo o trošku živější, ale to se dalo čekat, když má za sebou dvacet lidí salmonelu, tak se to dá čekat. Ukázali jsme velký charakter a to se počítá, čekali jsme na svou šanci a ta přišla. Tomu jsme přizpůsobili všechno a k tomu nás podržel gólman."

David Čermák, trenér Rytíři Kladno: „Tak já si myslím, že dnešní utkání rozhodl naše nemohoucnost vstřelit gól. Bylo to o tom, kdo dá první gól, my jsme naše šance nevyužili a Chomutov tu svojí proměnil a pak už si těch posledních deset minut pohlídal. My jsme tam sice nějaké šance měli, ale gól jsme nedali."

Vladimír Růžička, trenér Piráti Chomutov: „Tak my jsme to utkání chtěli odehrát tak, abychom vydrželi šedesát minut hrát. Samozřejmě jsme se víc bránili a čekali jsme. Ve třetí třetině se nám povedlo dát dva góly a tím jsme ten zápas zvládli i díky vynikajícímu výkonu brankáře."