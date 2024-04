Ve II. hokejové lize se hraje finále mezi Havířovem a Chomutovem, vítěz série postoupí o patro výše, tedy do Chance ligy. O líté boje je velký zájem, sledují je zaplněné stadiony. Zatím mají k oslavám blíže Piráti, kteří nad celkem z Těšínského Slezska vedou 2:1 na zápasy. Vyhrávají také v hledišti, vyznavači havířovských klubových barev totiž mají jeden velký škraloup.

Finále druhé hokejové ligy v Chomutově. | Video: Deník/Václav Veverka

Na nedělní třetí duel do chomutovské Rocknet arény přišly přes čtyři tisícovky fanoušků. Viděly výhru svých barev v poměru 4:1 a také jedno milé gesto.

Po druhém havířovském zápase totiž byla okradena sedmnáctiletá fanynka Pirátů, jíž jeden z příznivců domácích odcizil šálu. Havířovská policie ale pracovala rychle a účinně. Výtržníka zadržela a šálu dívce vrátila.

Náplast na nepříjemný zážitek dal sympatické fanynce i chomutovský klub, který jí v neděli prostřednictvím svého maskota Picaroona daroval novou šálu.

O tom, jak moc fanoušci chomutovským hráčům pomáhají, po utkání promluvil útočník Pirátů Patrik Kadeřávek. „Fanoušci jsou tady neskuteční. Užíváme si je celou sezonu. Nečekali jsme, že jich přijde tolik. Já tipoval tak o tisícovku méně. Strašně nám pomohli, moc jim děkujeme."

Kadeřávek věří, že společně s fantastickými diváky v zádech Chomutov dokáže postoupit do druhé nejvyšší soutěže. „Je to náš cíl. Dokázali jsme sérii otočit, ale jsme nohama pevně na zemi. Víme, co je ještě před námi. Musíme dál pracovat a jít za svým cílem."

Jenže Chomutovské nečeká nic jednoduchého, Havířov je pro ně těžkým oříškem. V neděli se na ledě pořádně přiostřilo, což potvrzuje i Kadeřávek. „Bylo to mnohem těžší, než se z výsledku může zdát. Je to bitva, snaží se nás vyprovokovat, ale myslím, že jsme v hlavách silní. Zvládli jsme to výborně týmově. Hlavně defenziva, například v oslabení, ta byla výborná."

Čtvrté finále je na programu už v pondělí od 17.30 hodin. Série se hraje na čtyři vítězné zápasy.