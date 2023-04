Jsou poslední hokejovou baštou v Ústeckém kraji, kde si fanoušci mohou užít řežbu s kulatou gumou. Chomutovští Piráti prožívají skvostnou sezonu ve druhé lize, která pokračuje v semifinále play off se Znojmem. Do ROCKNET arény už v dramatickém čtvrtfinále proudili fanoušci z celého kraje.

Maskot chomutovských Pirátů Picaroon. | Foto: Roman Dušek

Na bývalé extraligové borce Hübla s Lukešem se jela podívat výprava z Litvínova, v hledišti pak žlutočerní fanoušci pozdravili i exlitvínovského forvarda Michala Trávníčka, kterému s Děčínem skončila sezona nedávno a tak vyrazil do Chomutova si užít hru i jinak než z ledové plochy. Chomutov prostě baví.

A je to vidět i na návštěvnosti, která je tradičně celou sezonu skvělá, ale v play off překonává rekordy. Vždyť na pátý zápas s Příbramí přišlo přesně 3 002 diváků. Paráda na třetí nejvyšší soutěž. Ale není divu, Piráti si fanoušky hýčkají, nabízejí jim extraligový servis včetně komentovaných přenosů z ledu soupeřů. To teď bohužel se Znojmem platit nebude, protože Moravané přenosy Severočechům zatrhli.

Osobně se těším, zda bude návštěvnost narůstat. To samé si přeje i útočník Jakub Matai, který v klubové televizi fanoušky chválil a nadnesl, že by se mu krásně hrálo před čtyřmi nebo pěti tisícovkami lidí. Splní mu pirátští fans přání? Věřím, že ano. Vždyť série se Znojmem nabízí opět hokejovou hostinu.

Podle statistik jsou Moravané favoritem. V zádech mají patnáctizápasovou šňůru bez porážky, play off procházejí jak kulka papírem. V šesti zápasech urvali šest výher při impozantním skóre 36:7. U Pirátů zase vládne nadšení, těžké zápasy s Příbramí je zocelili, stmelili a donutili makat v okamžicích, kdy šlo o všechno, což může být v sérii také důležitým faktorem. Na obou stranách jsou navíc zajímaví borci, kteří umí dělat zápasy. Prostě tahle série má šmrnc, není ani potřeba psát pozvánky, tohle táhne všechny hokejové fandy bez rozdílů barev dresů.