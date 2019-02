Chomutov /ROZHOVOR/ - Po několika měsících čekání na výplatu se chomutovští Piráti svých peněz konečně dočkají. Hráči se na tom dohodli s vedením klubu.

Mluvčí kabiny Pirátů Chomutov Radek Duda | Foto: Jaroslav Průša

Hned druhý den byla proto na tréninku o poznání lepší nálada. „Tak do ideálu to má ještě daleko, ale nálada v kabině je už lepší. Musíme na to koukat pozitivně,“ řekl bezprostředně po tréninku regionálnímu Deníku mluvčí hráčů a zkušený útočník Pirátů Radek Duda.

Máte informace, že by už některým hráčům peníze na účet přišly?

Výkonný ředitel klubu Stanislav Mikšovic mi ve středu volal a dal mi informaci, že peníze již začínají na účty naskakovat. Doufám, že ve čtvrtek dojdou peníze realizačnímu týmu, a zápasová atmosféra tak bude na tisíc procent.

Jak hodně se podle vás promítla ta platební neschopnost klubu do výkonu týmu?

Já za sebe říkám že hodně. Viděl jsem, jak tým vypadal a fungoval, když jsem přišel. Pak během těch několika měsíců jsem poznal, jak funguje. Jak hráči přemýšlí, jak se připravují na zápas a co se jim děje v hlavách. Viděl jsem postupně, jak umírají. Samozřejmě, že se tomu nedivím. Ta povinnost platit DPH jim prostě zlomila vaz. Umocnil to i slib, kdy měli dostat peníze a nedostali.

Mohli někteří hráči uvažovat i o odchodu?

To je otázka spíš na kluky. Samozřejmě každý hráč je jiný a jinak přemýšlí. Nikomu určitě ta situace nepřidala na pohodě. Pořád se jim to mlelo v hlavě a to není dobré. Každý člověk, natož sportovec, potřebuje mít ke své práci čistou hlavu.

Do konce základní části chybí dvanáct kol, jak dál?

My musíme hrát hokej, na který máme hráčský kádr. Musíme se vrátit ke kře, se kterou jsme slavili úspěch a vyhrávali. Každý hráč si musí uvědomit, za co hraje, proč tu je, proč se rozhodl tady zůstat. Navíc si musí uvědomit, že každý hraje o angažmá na příští rok. Chodí sem fanoušci, kteří mají na zádech logo klubu, a to jsou ty věci, proč do toho vlétnou zase po hlavě a zase bojují. Jestli má člověk ten hokej rád, tak tu na ledě musí už v pátek nechat všechno, co v něm je, tak, aby si mohl po zápase říct, že pro to udělal maximum. Bodů je ve hře ještě hodně a my nesmíme dopustit, aby nám do pauzy Karlovy Vary odskočily na více než deset bodů.

Už v minulosti jste ukázali, že můžete porazit každého, takže věříte?

Všichni jsou jenom lidi z masa a kostí. Kdo je větší bojovník a kdo má větší srdce a kdo má dobře nastavenou hlavu a je na to připravený, ten si ten zápas vždy vezme.

Vy máte velkou zkušenost z baráží, to je asi hodně o hlavě?

Baráž je specifická soutěž. Je to hlavně o hlavě. Všichni jsou na tom na začátku stejně, možná mají zpočátku lepší karty v ruce prvoligové týmy, protože dosud hlavně vyhrávaly. Jenže to se v průběhu baráže rychle mění. Je to neskutečná soutěž.

Všichni věří, že se v Chomutově hokej udrží. Přijít o něj by byla věčná škoda…

My potřebujeme v první řadě zachránit extraligu. Natočit pak ten vlak správným směrem, aby jel, kam má. Trenéři mládeže tu odvádí velký kus dobré práce. Vychovali spoustu dobrých hráčů a když sleduji mládež, tak musím říct, že jsou tu fakt dobří hráči. Pro město je to sport číslo jedna a dává lidem určité kulturní vyžití. Dětem nabízí šanci, že když se prosadí, podívají se do světa. Dá jim to hodně do života. Neumím si představit, že by se v Chomutově hokej nehrál. Na mně je, abych dokázal dětem dát ty zkušenosti a šanci, aby uspěly. V tom tady musí hokejový klub pokračovat a vychovávat další talenty.