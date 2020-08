Je to srdcař. Hokejista Ivan Huml má Chomutov pod kůží. Zažil jsem s ním krásné časy, i ty méně příjemné jako vyřazení z kádru nebo sestup z elitní soutěže. Jenže, když ho klub oslovil, zda by mu nepomohl, tak Huml neváhal a před natěšenou tisícovkou diváků pomohl ve druhém přípravném zápase k výhře 6:3 nad druholigovým Chebem.

Ivan Huml. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

„Po devíti měsících a hned zápas, takže kdo tady byl, tak asi viděl, že mi to moc nejezdilo. Maximálně jednička, dvojka, zrychlení jsem neměl. Bylo to náročné, jsem hrozně unavený a asi pár dní se z toho budu dostávat. Doufám, že se mi naskytnou možnosti chodit na led na Kladně, abych se do toho zase dostal. Ani krajský přebor nejde hrát bez tréninku, takže musím trénovat,“ řekl pro klubovou televizi Ivan Huml, který už ani sám nedoufal, že by si ještě zahrál zápas. Jenže…