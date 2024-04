Finále play off jako řemen! Až v sedmém zápase se rozhodlo, že Chomutov mává druhé hokejové lize a od nové sezony si zahraje druhou nejvyšší Chance ligu. Piráti klíčový duel ovládli na Moravě 3:2. Vyřazovací boje napsaly pár zajímavých příběhů.

Finále 2 hokejové ligy, AZ Havířov - Piráti Chomutov, 29. dubna 2024, Havířov. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Finále ve třetí nejvyšší soutěži divácky táhlo. Piráti si dlouhodobě nemohou stěžovat na parádní návštěvy a skvělé fanoušky, ale v rozhodujících zápasech šly jejich počty do tisíců. Vždy šestý zápas v Chomutově sledovalo 4 642 diváků. Sedmý rozhodující mač v Havířově zase 4 653 lidí. Co by za to dal před nedávnem Jaromír Jágr na Kladně, kam mu v bojkotu za špatné výsledky přišlo na extraligu dvanáct stovek lidí.

Brankář Michael Petrásek se ukázal jako obrovský bojovník, milovník řemesla. Dokázal porazit Bechtěrevovu chorobu, nedávno skončil s boreliózou v nemocnici, doktoři už mu dávali pro tuhle sezonu stopku. Petrásek se vrátil do play off, nechtěl zklamat chomutovské vedení, které ho přivedlo z Děčína. A v sedmém zápase finále vychytal postup do Chance ligy. „Já byl smutný, že mi sezona skončila a najednou tohle. To je krásný příběh,“ smál se Petrásek těsně po klíčové výhře do kamery na havířovském ledě, když ostatní kolem něj oslavně křepčili.

Překonal Bechtěrevovu nemoc, teď i boreliózu. Bojovník Petrásek je zpátky

Úkazem je pak v chomutovském dresu Jakub Chrpa. To je takový Pirát, že snad musí mít místo ruky hák a jednu nohu dřevěnou. Má postupový hattrick. Chomutovský odchovanec si totiž ve svém oblíbeném dresu zahrál krajskou ligu, druhou ligu, Chance ligu i Tipsport extraligu. Teď dokonal unikátní věc, když s Chomutovem postoupil do všech soutěží. Neskutečné!

Před devíti lety téměř na den přesně zkušený pětačtyřicetiletý veterán Viktor Hübl líbal historicky první titulový pohár s extraligovým Litvínovem. Teď slaví postup do Chance ligy s Piráty. „Zažil jsem titul s Litvínovem a už jsem myslel, že skončím nějakým prohraným zápasem. Dneska se mi povedlo tohle, sice ve druhé lize, ale vůbec to neshazuji. Užiju si to jako titul s Litvínovem. Co bude dál? Ještě uvidím, dám si nějaký čas na rozmyšlenou, sedneme si a uvidím, zda si ještě nastavím hlavu, zda hrát či skončit,“ řekl Viktor Hübl.

Je to tam! Chomutovští hokejisté jsou v Chance lize, rozhodli v sedmém zápase