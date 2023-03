Osmifinále otevřelo derby. Piráti na úvod přetlačili soka z Mostu

Bitva Davida s Goliášem odstartovala podle očekávání. Poté co se Mostečtí Lvi probojovali do osmifinále play off, tak narazili na silné chomutovské Piráty, kteří se netají postupovými ambicemi. Série začala sobotním zápasem v Chomutově, ve které Piráti ukořistili výhru 3:1. Základ jí dali už v první třetině, kterou ovládli 2:0.

Piráti z Chomutova (vpravo) doma složili Most. | Foto: Tomáš Urban