Hra se přelévala nahoru dolů, ale žádnou vyloženou šanci silně zřídlé ochozy neviděly. V sedmé minutě získali Piráti výhodu přesilové hry, ale nevyužili jí. Velkou šanci na změnu skóre měla Energie ve 13. minutě, když se sám na chomutovského gólmana řítil Beránek, ale Dominik Pavlát ho vychytal. Obdobně dopadla i Energie, když v sedmnácté minutě zahříval trestnou lavici Pirát Zeman, také z toho branka nebyla. Nakonec šly oba týmy do kabin za bezbrankového stavu.

Piráti jdou do vedení

Po návratu na led byli časem Piráti aktivnější a často obléhali karlovarskou branku. Jejich snaha byla nakonec korunována gólem. Ve 26. minutě se rozjel Adam Raška z poloviny kluziště, projel karlovarskou obranou až před gólmana Novotného a bekhendem nad jeho lapačku otevřel skóre zápasu. Energie po obdrženém gólu přidala a vypracovala si gólovou tutovku. Ondřej Beránek se dostal sám za domácí obranu, ale Pavláta překonat nedokázal. V závěru třetiny Energie Piráty tlačila, ale vyrovnat nedokázala.

Energie srovnala

Parádně se Pirátům povedl vstup do třetí třetiny. Už po minutě hry přidal Adam Raška druhý gól. Z rohu kluziště mu poslal před branku přihrávku Jakub Sklenář a Raška podruhé rozjásal domácí fanoušky. Po druhém gólu Energie přidala na rychlosti a důrazu, ale dlouho se nemohla gólově prosadit. To se jí podařilo až v 53. minutě. Autorem gólu byl Otakar Šik, který prudkou střelou do šibenice snížil na rozdíl jediného gólu. Energie poté pokračovala v tlaku a dočkala se vyrovnání. V 57. minutě se o to postaral svou druhou brankou v utkání Otakar Šik. Energie se v závěru snažila, strhnou vítězství na svou stranu, ale do konce třetí třetiny už to nestihla a šlo se do prodloužení. Ani to však zápas nerozhodlo a tak o vítězi musely rozhodnout nájezdy. V těch byli úspěšnější domácí, když proměnil Kryštof Ouřada a Adam Raška.

Piráti Chomutov – HC Energie Karlovy Vary 3:2 sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Raška I, 42. Raška I (Sklenář) – 53. Šik (Křehlík), 57. Šik (Křemen, Balán).

Piráti Chomutov: Pavlát (Š. Lukeš) – Beneš, Blaha, D. Zeman, Váchal, Štochl, Seemann, Šuráň – Ouřada, Chlouba, Koblasa (A) – J. Svoboda, Raška I, Sklenář (C) – Vrhel, Pech, Koblížek – Šťovíček, Gut, Ma. Svoboda.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný (Kašpar) – Kozák, Eminger, Bernáth, Šafář, M. Rohan (A), Tureček, Forman – O. Beránek, Balán (A), T. Rachůnek – Kohout, Skuhravý (C), Stloukal – T. Mikúš, Kverka, Lapšanský – Šik, Křehlík, Křemen.

Ohlasy po utkání:

Adam Raška, útočník Piráti Chomutov: „ První gól to jsem dostal puk u naší modré čáry a šel jsem dopředu po křídle, pak se mi otevřel prostor a dal jsem to gólmanovi bekhendem pod lapačku. Druhý gól připravil Jakub Sklenář. Natáhl na sebe dva obránce a pak mi nahrál před bránu a já to trefil. Dnes musím hlavně pochválit našeho gólmana, protože skvěle zachytal a je to gólman budoucnosti. V našem týmu je síla a já věřím, že tady extraligu udržíme.

Tomáš Maryška, trenér HC Energie Karlovy Vary: „ Jsem rád, že i v tomhle specifickém utkání jsme našli motivaci a rvali jsme se do poslední minuty o výsledek. Zápas se pro nás nevyvíjel zrovna ideálně. Nedokázali jsme proměňovat gólové šance. Jsem rád, že jsme to dotáhli alespoň do remízového závěru. Mrzí nás neproměnění šance v prodloužení. Jsem rád, že jsme dokázali uhrát alespoň ten bod.

Vladimír Růžička, trenér Piráti Chomutov: „Od začátku bylo vidět, že se o moc nehraje. Musím ale uznat, že hráči, kteří do zápasu nastoupili, si s tím poradili velmi dobře. Vynikající byl Dominik Pavlát v bráně. Zbylo nás asi sedm a tak museli nastoupit junioři. Těžké to nebylo a zvládli to dobře. Pro nás je důležitý příští pátek a já doufám, že se ti naši hráči se z toho brzy dostanou, protože nás čeká těžký měsíc.